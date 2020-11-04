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GeriMagazin Oyuncu Dilara Aksüyek ve Onur Bay aşkı belgelendi! Sevgilisini öpücüklere boğdu...
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Haber Giriş: 04 Kasım 2020 - 07:00 | 

Oyuncu Dilara Aksüyek ve Onur Bay aşkı belgelendi! Sevgilisini öpücüklere boğdu...

Ceyhun Mengiroğlu ile 5 yıllık ilişkisini kısa süre önce bitiren Dilara Aksüyek yeni bir aşka yelken açtı.

BACKGRID USA, BACKGRID UK

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Ünlü oyuncu önceki gün “Arka Sokaklar” dizisinin Tekin’i Onur Bay’la Cihangir’deki bir mekanda objektife takıldı.

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33 yaşındaki Aksüyek kendisinden 9 yaş küçük olan Onur Bay’ı gece boyunca öpücüklere boğdu.

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Mekan çıkışı soruları yanıtlamayan çift muhabirlere “İyi geceler” demekle yetindi.

Sayit DURMAZ

4İşte kendisinden genç sevgilisi olan ünlü kadınlar...
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İşte kendisinden genç sevgilisi olan ünlü kadınlar...

Model Miranda Kerr, ikinci evliliğini yaptığı Evan Spiegel'dan 9 yaş büyük.

5DIAZ DA GENÇ ERKEKLE EVLENDİ
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DIAZ DA GENÇ ERKEKLE EVLENDİ

Cameron Diaz ile eşi Benjie Madden arasında 7 yaş fark var. Diaz eşinden daha büyük.

6TAM 10 YAŞ
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TAM 10 YAŞ

Shakira, uzun süreli sevgilisi Gerard Pigue'den 10 yaş büyük.

7ONLAR ARASINDA DA 10 YAŞ VAR
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ONLAR ARASINDA DA 10 YAŞ VAR

Priyank Chopra da eşi NicK Jonas'tan 10 yaş büyük.

812 YAŞ FARK
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12 YAŞ FARK

Lisa Bonet eşi Jason Momoa'dan 12 yaş daha büyük.

9LOPEZDAN 6 YAŞ GENÇ
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LOPEZ'DAN 6 YAŞ GENÇ

Alex Rodriguez, nişanlısı Jennifer Lopez'dan 6 yaş daha genç.

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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