Oyuncu Dilara Aksüyek ve Onur Bay aşkı belgelendi! Sevgilisini öpücüklere boğdu...

Ünlü oyuncu önceki gün “Arka Sokaklar” dizisinin Tekin’i Onur Bay’la Cihangir’deki bir mekanda objektife takıldı.33 yaşındaki Aksüyek kendisinden 9 yaş küçük olan Onur Bay’ı gece boyunca öpücüklere boğdu. Mekan çıkışı soruları yanıtlamayan çift muhabirlere “İyi geceler” demekle yetindi.Sayit DURMAZModel Miranda Kerr, ikinci evliliğini yaptığı Evan Spiegel'dan 9 yaş büyük. Cameron Diaz ile eşi Benjie Madden arasında 7 yaş fark var. Diaz eşinden daha büyük. Shakira, uzun süreli sevgilisi Gerard Pigue'den 10 yaş büyük. Priyank Chopra da eşi NicK Jonas'tan 10 yaş büyük. Lisa Bonet eşi Jason Momoa'dan 12 yaş daha büyük. Alex Rodriguez, nişanlısı Jennifer Lopez'dan 6 yaş daha genç.