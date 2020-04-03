Oyuncu Cansın Çekili corona virüse yakalandı: Öksürmekten göğsüm ağrıyor!

"Sıkılmaya hakkım yok, hakkımız yok. Hastalık o kadar zor ve yorucu ki; inanın başka birine de bulaştırırım ve ona da bir şey olur korkusu inanılmaz... Sanırım ben de bu kadar dikkat etmeme ve aşırı temkinli olmama rağmen hastane kontrollerim için sadece evden 4 kez çıktığımda kaptım ya da bilmiyorum o kadar çok şey dinledim ki düşünmüyorum da... Çünkü sağlam psikoloji şu süreçte en büyük ihtiyaç..."