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GeriMagazin Oyuncu Burak Altay yakın arkadaşı Arda Öziri'yi vefatının 4. yılında andı
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Haber Giriş: 27 Mayıs 2021 - 16:55 | 

Oyuncu Burak Altay yakın arkadaşı Arda Öziri'yi vefatının 4. yılında andı

Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri eski fotoğraflarını 'tbt' notuyla paylaştı. Kimi çocukluğuna gitti, kimi okul sıralarına, kimi de en özel anlarına... ..

Fotoğraflar: Instagram

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1BURAK ALTAY

BURAK ALTAY

Oyuncu Burak Altay, 2018 yılında trafik kazası sonucu hayatını kaybeden yakın arkadaşı Arda Öziri'yi vefatının dördüncü yılında şu sözlerle andı:

2

Kardeşim 4 yıl önce bu sabah telefonum çalmasaydı keşke ... Oturup kalmıştım öyle boş gelmişti her şey , ‘keşkeler’ ile geçip gidiyor hayat .. Birileri gidiyor, biriler geliyor, hayat durmuyor... Mayıslar tatsız o günden beri. Hatıralarla dolduruyoruz günleri. Bir türlü yutamadığımız bir yumru oldun boğazımızda... Seni hep sevmeye, hep hatırlamaya, geçmişe gülümseyip yola devam etmeye çalışıyoruz. Çok özledim kardeşim. Bu arada Büyük Altay Şampiyon oldu , Belkıs teyze iyi , Arya büyüdü Bilkent’i kazandı bu sene. Kedi aldım bir tane eve... (Arda Öziri)

3MABEL MATİZ

MABEL MATİZ

2007 Ekim,Afro saçlarımı Çapa’da havalı bir berberde, Ömer’e yeni kestirtmiş ve modeli aşırı beğenmiştim. Aşkla giydiğim Müslüm Baba tişörtümle (ruhu şad olsun) Galata’nın ara sokaklarından birinde, o zamanlar nadiren yanımızda bulunan fotoğraf makinesine karşı rol kesmişim. Bu fotoğrafın renklisi daha güzeldi ama onu bulamadım. Bir ara bütün fotoğrafları siyah beyaz yapma modası vardı, onun azizliği.

4SELDA ALKOR

SELDA ALKOR

Sevgili gönül dostlarım günün tbt'si Berlin 1969 sevgili eşim ile...

5BÜLENT ŞAKRAK

BÜLENT ŞAKRAK

Tabi nasıl kunduzum o zaman. Bu ne la?

6KEMAL BAŞAR

KEMAL BAŞAR

Vatani hizmette... Hakan Gerçek tertip!

7HANDE ATAİZİ

HANDE ATAİZİ

Ben de bugün bir 'tbtastral atayım’ dedim. O ben değilsem ben kimim?

8GÜLAY SEZER

GÜLAY SEZER

Boğaç’ım! Seni ne kadar çok özlemişim, ne kadar çok...Çok yakında büyük kavuşacağız.

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