Oyuncu Burak Altay yakın arkadaşı Arda Öziri'yi vefatının 4. yılında andı

Kardeşim 4 yıl önce bu sabah telefonum çalmasaydı keşke ... Oturup kalmıştım öyle boş gelmişti her şey , ‘keşkeler’ ile geçip gidiyor hayat .. Birileri gidiyor, biriler geliyor, hayat durmuyor... Mayıslar tatsız o günden beri. Hatıralarla dolduruyoruz günleri. Bir türlü yutamadığımız bir yumru oldun boğazımızda... Seni hep sevmeye, hep hatırlamaya, geçmişe gülümseyip yola devam etmeye çalışıyoruz. Çok özledim kardeşim. Bu arada Büyük Altay Şampiyon oldu , Belkıs teyze iyi , Arya büyüdü Bilkent’i kazandı bu sene. Kedi aldım bir tane eve... (Arda Öziri)