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Hürriyet
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Haber Giriş: 04 Eylül 2020 - 15:20 | 

Ünlü oyuncu: Annem virüs kaparsa her şey biter

Ünlü oyuncu Bradley Cooper, koronavirüs ve onun neden olduğu Covid 19 pandemisinin kendi hayatını da etkilediğini söyledi.

Mega, Splash, Backgrid USA

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1PANDEMİ ONLARI DA ETKİLEDİ
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PANDEMİ ONLARI DA ETKİLEDİ

45 yaşındaki Cooper, Interview Dergisi'ne verdiği röportajda pandemi sırasında nasıl yaşadıklarını anlattı.

2EN BÜYÜK ENDİŞESİ ANNESİ
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EN BÜYÜK ENDİŞESİ ANNESİ

Oyuncu, en büyük korkusunun, annesinin virüs kapması olduğunu da sözlerine ekledi. 

3SIKI KARANTİNA
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SIKI KARANTİNA

Cooper, pandemi nedeniyle annesi Gloria Campano ve Irina Shayk ile ilişkisinden dünyaya gelen kızı Lea ile birlikte çok sıkı bir karantina uyguladıklarını söyledi.

4O YAKALANIRSA HER ŞEY BİTER
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'O YAKALANIRSA HER ŞEY BİTER'

Annesinin yakında 80 yaşına geleceğini ve kolostomi torbasıyla yaşadığını söyleyen Cooper, annesinin sağlığı için eve kimseyi almadığını söyledi. Cooper, "O koronavirüs'e yakalanırsa her şey biter" dedi.

5HEP EVDEYİZ
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'HEP EVDEYİZ'

Cooper, "Kızım annem ve iki köpeğimle birlikteyiz. Evden ayrılmadık" dedi.

6KİMSEYİ EVE ALAMAM
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'KİMSEYİ EVE ALAMAM'

Annesinin 80 yaşında ve kolostomi torbasıyla yaşadığını vurgulayan Cooper, "Kimseyi eve alamam, evden ayrılamam eğer o (annem) koronavirüs'e yakalanırsa her şey biter" diye konuştu.

7TEK KİŞİLİK KREŞ
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TEK KİŞİLİK KREŞ

Cooper, karantina süreci boyunca 3 yaşındaki kızı için 'tek kişilik bir kreş' haline geldiğini de ekledi. Kızıyla evlerinin arka bahçesinde oynadıklarını zaman zaman da ona yüzme dersleri verdiğini anlattı. 

8IRINA SHAYK İLE YOLLARINI AYIRDILAR
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IRINA SHAYK İLE YOLLARINI AYIRDILAR

Irina Shayk ile Bradley Cooper, uzun süre birlikte oldu. Lea de Seine Shayk Cooper adında bir kızları olan çift, yaklaşık iki yıl önce yollarını ayırdı.

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