Ünlü oyuncu: Annem virüs kaparsa her şey biter

Ünlü oyuncu Bradley Cooper, koronavirüs ve onun neden olduğu Covid 19 pandemisinin kendi hayatını da etkilediğini söyledi.
Mega, Splash, Backgrid USA
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PANDEMİ ONLARI DA ETKİLEDİ
45 yaşındaki Cooper, Interview Dergisi'ne verdiği röportajda pandemi sırasında nasıl yaşadıklarını anlattı.
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EN BÜYÜK ENDİŞESİ ANNESİ
Oyuncu, en büyük korkusunun, annesinin virüs kapması olduğunu da sözlerine ekledi.
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SIKI KARANTİNA
Cooper, pandemi nedeniyle annesi Gloria Campano ve Irina Shayk ile ilişkisinden dünyaya gelen kızı Lea ile birlikte çok sıkı bir karantina uyguladıklarını söyledi.
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'O YAKALANIRSA HER ŞEY BİTER'
Annesinin yakında 80 yaşına geleceğini ve kolostomi torbasıyla yaşadığını söyleyen Cooper, annesinin sağlığı için eve kimseyi almadığını söyledi. Cooper, "O koronavirüs'e yakalanırsa her şey biter" dedi.
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'HEP EVDEYİZ'
Cooper, "Kızım annem ve iki köpeğimle birlikteyiz. Evden ayrılmadık" dedi.
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'KİMSEYİ EVE ALAMAM'
Annesinin 80 yaşında ve kolostomi torbasıyla yaşadığını vurgulayan Cooper, "Kimseyi eve alamam, evden ayrılamam eğer o (annem) koronavirüs'e yakalanırsa her şey biter" diye konuştu.
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TEK KİŞİLİK KREŞ
Cooper, karantina süreci boyunca 3 yaşındaki kızı için 'tek kişilik bir kreş' haline geldiğini de ekledi. Kızıyla evlerinin arka bahçesinde oynadıklarını zaman zaman da ona yüzme dersleri verdiğini anlattı.
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IRINA SHAYK İLE YOLLARINI AYIRDILAR
Irina Shayk ile Bradley Cooper, uzun süre birlikte oldu. Lea de Seine Shayk Cooper adında bir kızları olan çift, yaklaşık iki yıl önce yollarını ayırdı.