Ünlü oyuncu: Annem virüs kaparsa her şey biter

'O YAKALANIRSA HER ŞEY BİTER' Annesinin yakında 80 yaşına geleceğini ve kolostomi torbasıyla yaşadığını söyleyen Cooper, annesinin sağlığı için eve kimseyi almadığını söyledi. Cooper, "O koronavirüs'e yakalanırsa her şey biter" dedi.