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Haber Giriş: 29 Ekim 2020 - 07:00 | 

Oyuncu Bestemsu Özdemir benzincide! 'Ben hallederim'

Bestemsu Özdemir, önceki gün Kuruçeşme’deki bir benzin istasyonunda aracının lastiğini şişirirken objektife yansıdı.

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
1OYUNA GİDERKEN FARK ETTİ
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OYUNA GİDERKEN FARK ETTİ

Bestemsu Özdemir’in rol aldığı “Türbülans” adlı oyun, önceki akşam Profilo Kültür Merkezi’nde perde açtı. Kültür merkezine giderken aracının lastiklerinden birinin havasının indiğini fark eden oyuncu, Kuruçeşme’deki bir benzin istasyonunda durdu.

2ERKEK ARKADAŞIM YOKSA
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ERKEK ARKADAŞIM YOKSA

İnen lastiği hava pompasıyla şişiren Özdemir, “Böyle işleri erkek arkadaşım yoksa kendim hallediyorum” dedi.

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Bir süredir Can Aydın’la ilişki yaşayan oyuncu, acelesi olduğunu söyleyerek soruları yanıtsız bıraktı: “Akşam oyunumuzun prömiyeri var, o yüzden hemen gitmem gerekiyor.”

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Bestemsu Özdemir lastiği şişirirken basınç göstergesini de sık sık kontrol etti.

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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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