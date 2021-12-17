Oyuncu Berkay Ateş ile sevgilisi milli voleybolcu Simge Aköz ilk kez görüntülendi
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
Âşıklar ortaya çıktı
“Sadakatsiz” dizisinin Aras’ı Berkay Ateş ile milli voleybolcu Simge Aköz, aşk dedikodularının ardından ilk kez önceki akşam Arnavutköy’de görüntülendi.Simge Aköz muhabirleri fark edince montunun kapüşonuyla yüzünü gizledi. Mavra adlı mekana giren iki isim, soruları yanıtsız bıraktı. (Sayit DURMAZ)
Çok üşüyorum
Aleyna Tilki önceki gün Etiler’de görüntülendi. Daha önce “İşte Bu Benim Masalım” adlı dizide rol alan şarkıcı, menajerlik ofisi çıkışı gazetecilerin “Oyuncu olmaya mı karar verdiniz?” sorusuna “Hayır, bir fikir alışverişi yapmam gerekiyordu. Oyuncu olmayı, dizilerde oynamayı düşünmüyorum” diye yanıt verdi. Kadir Güneş’le ilişkisini noktalayan ve geçtiğimiz akşam başka bir erkekle görüntülenen Aleyna Tilki, arkadaşıyla ilgili sorular üzerine göbeğini göstererek “Çok üşüyorum” dedikten sonra otomobiline bindi.(Behlül AYDIN)
Hande’nin hamam stili
Hande Yener, Tepki ile hazırladığı “Olmazsan Olmaz” şarkısına hamamda klip çekti. Hande Yener, Four Seasons Hotel İstanbul At The Bosphorus’un hamamında İstanbul Şapka tarafından hazırlanan 3 bin dolarlık Swarovski saçla kamera karşısına geçti. Ünlü popçu hamamda Selim Akar’ın objektifine de poz verdi.
Demet Paris'te
Demet Özdemir, Paris seyahatinden fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Özdemir, Eyfel Kulesi önünde çekilmiş pozlarını beğeniye sundu. Ünlü oyuncunun pozları birçok yorum ve beğeni aldı
Gökhan'la ilişkimiz çok iyi
Sevcan Orhan önceki akşam Arnavutköy’de annesi Selma Orhan’a sürpriz bir doğum günü partisi organize etti. Oğlu Cihan Orhan’ın evleneceğini dile getiren anne Orhan “Artık ben de torun sevmek istiyorum” diyerek bakışlarıyla kızını işaret etti. Sevcan Orhan da “Gökhan’la (Dağıstanlı) çok iyi giden bir ilişkimiz var. Birbirimizi tamamlıyoruz. Kaderde varsa olur” dedi. ■ Sayit DURMAZ