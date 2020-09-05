Oyuncu Ayhan Taş gecelerde! 'Evli olduğumu biliyorsunuz'

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İlle de arabalı pasta

Burcu Kara ve Fırat Parlak, oğulları Ali Çınar’ın 3’üncü yaşını evlerinin bulunduğu sitenin çocuk parkında kutladı. Oyuncu, oğlunun isteği üzerine araba temalı bir parti yaptı.Kara, kutlamadan fotoğrafları şu notla Instagram’da paylaştı: “İlle de arabalı pasta isterim dedi. Büyüdü de kendi istekleri oldu artık. Sonra bütün arabaları yemek istedi, sevgisi de öyle yani.”