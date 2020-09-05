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Haber Giriş: 05 Eylül 2020 - 09:02 | 

Oyuncu Ayhan Taş gecelerde! 'Evli olduğumu biliyorsunuz'

Oyuncu Ayhan Taş önceki gün Cihangir’de bir mekanda arkadaş grubuyla görüntülendi. Taş, aniden patlayan flaşlar sonrası “Evli olduğumu biliyorsunuz. Eşim ikinci çocuğumuza hamile, yanlış olmasın” açıklamasını yaptı.

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Ayhan Taş önceki akşam arkadaş grubuyla Cihangir Hayat adlı mekanda görüntülendi. Oyuncu, saat 02.30’da mekandan ayrılırken bir anda patlayan flaşlar karşısında panikledi.

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Taş’ın yanındaki arkadaşı suratını gizlemeye çalışarak, “Beni neden çekiyorsunuz, işinize bakın” dedi. Taş ise “Arkadaşlar eşim ikinci çocuğumuza hamile, lütfen yanlış olmasın. Benim evli olduğumu biliyorsunuz” açıklamasını yaptı.

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Oyuncunun tavırlarının aksine mekan yetkilileri sinirli bir şekilde “Size çekmeyin demedik mi? Bu resimleri silin” diyerek tehditler savurdu. Taş ise araya girerek yaşanan tartışmayı sakinleştirdi.

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Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası...

İlle de arabalı pasta
Burcu Kara ve Fırat Parlak, oğulları Ali Çınar’ın 3’üncü yaşını evlerinin bulunduğu sitenin çocuk parkında kutladı. Oyuncu, oğlunun isteği üzerine araba temalı bir parti yaptı.Kara, kutlamadan fotoğrafları şu notla Instagram’da paylaştı: “İlle de arabalı pasta isterim dedi. Büyüdü de kendi istekleri oldu artık. Sonra bütün arabaları yemek istedi, sevgisi de öyle yani.”

52 yaşındaki Cem
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2 yaşındaki Cem

Sosyal medyada her perşembe günü yapılan TBT akımına uyan Cem Yılmaz, 1975 yılına ait bir çocukluk fotoğrafını paylaştı. Komedyen, “1975’te her şey çok güzeldi. Ben mesela” notunu yazdı. Yılmaz’ın fotoğrafı birçok beğeni aldı ve çocukluğu oğlu Kemal’e benzetildi.

6Deniz kızı ve annesi
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Deniz kızı ve annesi

Bengü, 1 yaşındaki kızı Zeynep’le fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. Ünlü şarkıcının “Küçük deniz kızı ve annesi” notuyla yayınladığı kare 100 binin üzerinde beğeni aldı.

7Kınalı kuzum
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Kınalı kuzum

Sezen Aksu, oğlu Mithat Can’ın omzuna kafasını koyduğu bir pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Usta sanatçı, fotoğrafa “Kınalı kuzum” notunu yazdı.

8Yakışıyorsunuz
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Yakışıyorsunuz

Hande Ataizi, sevgilisi Dinç Aydoğdu’yla Bodrum tatilinde çekilmiş bir pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncunun hayranları, “Çok yakışıyorsunuz” yorumları yazdı.

9Senfonik geceye hazırlık
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Senfonik geceye hazırlık

19 Eylül’de Vadi Açıkhava’da düzenlenecek Murathan Mungan Şarkıları Senfonik Konseri öncesinde basın toplantısı yapıldı. Ulus Sunset’te yapılan toplantıya gecede sahne alacak Derya Köroğlu, Gülden Karaböcek, Kalben ve Ceylan Ertem ile İstanbul Akademi Senfoni Orkestrası Şefi Alper Kömürcü katıldı. Sanatçılar, “Gece için heyecanlıyız” dedi.

10Oğluşum 4 aylık
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Oğluşum 4 aylık

Muazzez Ersoy, köpeği Lucky ile 4 ay önce ve bugünkü pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Sanatçı, “Benim minik oğluşum Lucky, tam 4 buçuk aylık oldu. Bu fotoğraflarımın hiçbirinde filtre yok, bu arada. ‘Maşallah’ demeyi unutmayın” dedi.

11Dan Brown’la röportaj yaptı
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Dan Brown’la röportaj yaptı

Ünlü yazar Dan Brown, Ceyda Düvenci’ye röportaj verdi. Dan Brown, ilk resimli ve sesli çocuk kitabı “Hayvanlar Senfonisi”ni Ceyda Düvenci’ye anlattı. Ünlü yazar, okurlarından sıklıkla gelen soruları da yanıtladı. Zoom üzerinden gerçekleştirilen röportaj, bu akşam saat 21.00’de Altın Kitaplar, Altın Çocuk Kitapları ve Ceyda Düvenci’nin sosyal medya hesaplarında yayınlanacak.

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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