Oyuncu Ali Yağcı sevgilisi Başak Özen’le evlendi
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını çiftlerin evlenmesine engel olamadı. Birbirlerine duydukları aşkı nikah masasına taşıyan sevgililer karantina kurallarına göre evlendi. Her yaz muhteşem düğünleriyle çok konuşulan ünlü isimler de koronavirüs nedeniyle sessiz sedasız nikah masasına oturdu. İşte ‘düğünümüz sönük oldu ama aşkımız çok büyük’ diyen ünlü isimler…
Derleyen: Onur KARADEMİR
PANDEMİ DÖNEMİNDE NİKAH MASASINA OTURDULAR!
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını çiftlerin evlenmesine engel olamadı. Birbirlerine duydukları aşkı nikah masasına taşıyan sevgililer karantina kurallarına göre evlendi. Her yaz muhteşem düğünleriyle çok konuşulan ünlü isimler de koronavirüs nedeniyle sessiz sedasız nikah masasına oturdu. İşte ‘düğünümüz sönük oldu ama aşkımız çok büyük’ diyen ünlü isimler…
Haziranda aile arasında bir nişan yapan çiftten Birgören düğün fotoğraflarını “Sevgilim” yazarak paylaştı. Mehmet Cemil ise “Her şey seninle güzel sevgilim” karşılığını verdi.
Ayşe Boyner de 2017`de "Arkadaşım" dediği Cem Telvi ile 4 gün önce yine baba evinde mutluluğa imza attı. Çift hafta sonunda ise Ayvalık'ta küçük bir düğün organize etti. Aile üyeleri ve çok yakın arkadaşları katıldı.
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