Oyuncaklarının fiyatı 100 - 150 bin TL! Ünlü şef Burak Özdemir evinin kapılarını açtı

Bu evde kardeşim ve ben birlikte kalıyoruz. O da benim gibi oyuncakları seviyor. Salonumuzda daha çok oyuncak var. Bunların hepsinin ben de hatırası var. Hatay'da yaşadığımız dönemden beri bütün oyuncaklarımı sakladım. Hiçbirini kaybetmedim, hepsinin benim için değeri ayrı.