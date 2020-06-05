Oyun alanı bir anda karıştı! 'Seni döverim ve burayı terk ederim' Survivor'da neler oldu?
Kırmızı ve Mavi takımın mücadelesine ev sahipliği yapacak olan Survivor'da yeni dönem dün akşam başladı. Sercan'ın kaptanlığındaki Barış, Berkan, Elif ve Yunus Emre; Cemal Can'ın kaptanlığındaki Yasin, Nisa, Ardahan ve Evrim ile ilk mücadelesine çıktı. Her iki oyunu da kazanan Kırmızı takım oldu.İşte Survivor'da yaşananlar...
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Ünlüler ve Gönüllüler'in 4 aydır mücadele ettiği Survivor'da yeni dönem başladı. 5'er kişi olarak yeniden belirlenen takımlar dün ilk mücadelesine çıktı. Survivor'ın yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Sembol oyunu için karşı karşıya gelen Yasin ve Sercan birbirine girdi.
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BARIŞ MI? EVRİM Mİ?
Survivor'da en çok merak edilen karşılaşmalardan biri olan Barış ve Evrim mücadelesiydi. Barış'a 'sıfır performanssın' diyen Evrim, mücadeleden mağlup olarak ayrıldı.
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'SERCAN'A DİKKAT EDİN!'
Evrim'in yeni takımlarla ilgili değerlendirmede bulunurken kullandığı söylediği sözler dikkat çekti. Evrim, arkadaşlarına en dikkat etmeleri gereken yarışmacının Sercan olduğunu anlatırken, diğerleri için 'fos' ifadelerini kullandı.
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'ÖZÜR DİLEMEK MODA OLDU'
Ödül oyunun kazanan Kırmızı takımın galibiyet kutlaması Evrim'i sinirlendirdi. Karşı takıma laf atan Evrim, Sercan'ın tepkisi ile karşılaştı. Sercan, Evrim'e 'Sen neden sataşıyorsun' diye sordu. Artan gerilimin ardından Sercan, 'Ben bir şey söylediysem özür dilerim' dedi. Evrim ise 'Özür dilemek moda oldu' sözleriyle karşılık verdi.
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'MÜSAİT DEĞİLİZ'
Evrim'in takım arkadaşları ile sohbet ettiği sırada yanlarına gelen Berkan'a verdiği tepki sosyal medyada olay oldu. Evrim "Selamın aleyküm" diyen Berkan' "Şuan müsait değiliz" karşılığını verdi.
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OYUN ALANINDA ORTALIK KARIŞTI
Survivor'ın yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. İki takımın sembol oyunu için parkura çıktığı anlara Sercan ve Yasin gerilimi damga vurdu.
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Yasin, Sercan'a "Seni döverim ve burayı terk ederim" diye tehditler savurdu. Yasin'in sözleri ile sinirlenen Sercan'ı takım arkadaşları tuttu.
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Sercan, Yasin'e "Gel döv, buradayım" dedi. İkili arasındaki gerilimin nasıl sonuçlanacağı bu akşam belli olacak.