Öyle güzel baba oldun ki...

ALİŞAN Baba'sı hayatta olanlar olarak bizler çok şanslıyız..Allah'ım babası vefat etmiş, ya da hic babasını görmeyenlere sabırlar versın.. Ve tüm Şehit Babalarımıza...Hepsinin mekanları cennet olsun inşallah. Baba olmak,çocuklarına sahip çıkmak, ailesini her türlü tehlikeye karşı ölümüne savunmak,eşine "ben erkeğim döverim de severim de" deyip hayvan gibi davranmamak,çocukları okusun büyüsün iyi adam, iyi birer birey olarak yetişsin diye gecesıni gindizüne katıp evine ekmek göturmeye çalışmak...Kısaca BABA kelimesini sadece sözde değil ÖZDE hak etmek..Benim aynen öyle bir babam var çok şükür. Ve onun gibi bir baba olabilirsem ne mutlu bana..Ve oğlum,sen bana her baba dediğinde benim içimden geçen dua hep aynı..Allah’ımdan tek isteğim sen sağlıklı ol yeter