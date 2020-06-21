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Haber Giriş: 21 Haziran 2020 - 09:53,

Öyle güzel baba oldun ki...

Ünlü isimler Babalar Günü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından duygusal mesajlar paylaştı...

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1GÜL SUNAL
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GÜL SUNAL

Canım AlimÖyle güzel baba oldun ki .. Hem bana, hem Ezo’ya, hem de Narin’e..Kemal’e de ailemizi sarıp sarmaladığı ve sana iyi örnek olduğu için teşekkür ederim..İkinizin de babalar gününü kutluyorum ve minnetle kucaklıyorum.. iyi ki varsınız(Siyah beyaz fotodaki Ali, süt içen Ezo)

2DEMET AKALIN
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DEMET AKALIN

Benim hatıralarımda bile olmayacak kadar kısa yaşayan Baba’m❤️umarım benimle gurur duyuyordur🌹

3SILA
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SILA

Canım babam ve ben. 💙💙Tüm babalara, baba adaylarına, heveslilere, babacanlara... Bir de özlemini çektiklerimize. Her güne, hayata bir baş selamı, iyi pazarlar 🌺🌺Hayırlı güneş tutulmalar

4TAN SAĞTÜRK
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TAN SAĞTÜRK

Bu da sensiz geçirdiğim ilk babalar günü BABACIM. İyi ki benim babamsın bilge insan. Seni çok seviyorum 😘 Bilgeliğine ulaşmaya çalışacağım. Söz veriyorum.

5CEYDA DÜVENCİ
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CEYDA DÜVENCİ

Babam... günün kutlu olsun...

6PELİN ÖZTEKİN
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PELİN ÖZTEKİN

Kız babaları her zaman kızlarının konforu olmuştur.😅Her yaşta bana kucağında yer açtığın için teşekkürler Babiş ♥️ Babalar günün kutlu olsun

7ALİŞAN
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ALİŞAN

Baba'sı hayatta olanlar olarak bizler çok şanslıyız..Allah'ım babası vefat etmiş, ya da hic babasını görmeyenlere sabırlar versın.. Ve tüm Şehit Babalarımıza...Hepsinin mekanları cennet olsun inşallah. Baba olmak,çocuklarına sahip çıkmak, ailesini her türlü tehlikeye karşı ölümüne savunmak,eşine "ben erkeğim döverim de severim de" deyip hayvan gibi davranmamak,çocukları okusun büyüsün iyi adam, iyi birer birey olarak yetişsin diye gecesıni gindizüne katıp evine ekmek göturmeye çalışmak...Kısaca BABA kelimesini sadece sözde değil ÖZDE hak etmek..Benim aynen öyle bir babam var çok şükür. Ve onun gibi bir baba olabilirsem ne mutlu bana..Ve oğlum,sen bana her baba dediğinde benim içimden geçen dua hep aynı..Allah’ımdan tek isteğim sen sağlıklı ol yeter

8ESRA AKKAYA
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ESRA AKKAYA

Babamı dede olduktan sonra daha da anladım daha da çok sevdim. İyi ki Yüksel Akkaya’nın kızıyım... Babalar günün kutlu olsun canım babam

9ÖYKÜ SERTER
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ÖYKÜ SERTER

Yakışıklım...Çınarım...Babalar Gününü kutluyorum♥️Tüm babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun. Babalarını vakitsiz yitirenlerin, bir babanın gölgesinde hiç dinlenememişlerin sabırlı ve güçlü ruhlarına şifa diler; mahzun kalplerinden öperim. Mekanları cennet olsun; Allah sevdiklerimizi başımızdan eksik etmesi

10SÜMER EZGÜ
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SÜMER EZGÜ

Anneler doğurganlık ve sevgi bağı ile evlatlarının varlığında öndedir. Ama babalar köktür. Varlıkları hiç olmadık zamanda ve ihtiyaçta kendini gösterir. Ailenin gücü, kudreti, dayanağıdır. Bugün babalar günü!Sevgili babam ve Bucak'ın Ahmet Hocası sen bizim varlığımızın temeliydin. Nur içinde ol, kardeşim ve ben daima seni kalbimizde hissediyoruz..

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