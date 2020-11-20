Öykü Serter kimdir, sevgilisi kim? Öykü Serter'in hayatıyla ilgili merak edilenler

Bir dönem ekranda sunduğu yarışma programlarıyla bilinen Öykü Serter'in hayatı magazin gündeminde yer alan haberlerin ardından merak konusu oldu. Geçmişte yaşadığı ilişkilerle ilgili açıklama yapan Öykü Serter'in kiminle beraber olduğu magazin takipçilerinin gündeminde geldi. DJ olarak medya sektörüne giren ve Biri Bizi Gözetliyor, Akademi Türkiye ve İşte Benim Stilim gibi programların sunuculuğunu üstlenen Serter, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatlerini üzerine topluyor. Peki, Öykü Serter kimdir, sevgilisi kim? İşte, ayrıntılar.
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Öykü Serter'in hayatı magazin takipçileri tarafından merak ediliyor. Kariyerine bir radyo kanalında DJ olarak başlayan 54 yaşındaki ünlü sunucu İşler Güçler, Ah Bir Polis Olsam, İstanbul Şahidimdir adlı yapımlarda da oyuncu olarak yer aldı. Mart 2016'da Elele dergisinin kapağında verdiği pozlarla o dönem de adından sıkça söz ettirdi. Bir dönem Kemal Doğulu ile adı aşk dedikodularına karışan Serter'in hayatında biri olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.
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ÖYKÜ SERTER KİMDİR?
26 Şubat 1975'te Ankara'da dünyaya gelen Öykü Serter, TED Ankara Koleji, Galatasaray Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde eğitim gördü.
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Ayrıca kurbağalama branşında yüzücüdür.
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Capital Radio'da DJ olarak medya sektörüne girdi. Daha sonra Number 1 FM'de ve Cine5'teki 5T5 adlı programda görev aldı.
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Biri Bizi Gözetliyor, Akademi Türkiye ve Anadolu Rüzgarı programlarının sunuculuğunu üstlendi. 2006'da Ragga Oktay ile birlikte B.U.M. adlı yarışmayı hazırladı. 2011'de jürisinde Ajda Pekkan, Ertuğrul Özkök ve Sertab Erener'in olduğu Star Akademi programını sundu.
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2014'te Bu Tarz Benim, 2015'te İşte Benim Stilim, Rising Star Türkiye ve Fenomen programlarının sunucusu oldu. Mart 2016'da Elele dergisinin kapağında yer aldı.