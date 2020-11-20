Öykü Serter kimdir, sevgilisi kim? Öykü Serter'in hayatıyla ilgili merak edilenler

Öykü Serter'in hayatı magazin takipçileri tarafından merak ediliyor. Kariyerine bir radyo kanalında DJ olarak başlayan 54 yaşındaki ünlü sunucu İşler Güçler, Ah Bir Polis Olsam, İstanbul Şahidimdir adlı yapımlarda da oyuncu olarak yer aldı. Mart 2016'da Elele dergisinin kapağında verdiği pozlarla o dönem de adından sıkça söz ettirdi. Bir dönem Kemal Doğulu ile adı aşk dedikodularına karışan Serter'in hayatında biri olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.