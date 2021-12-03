Öykü Karayel kimdir, kaç yaşında? Öykü Karayel, Kaderimin Oyunu dizisinin Asiye’si oldu

İlk profesyonel deneyimi olan; Güzel Şeyler Bizim Tarafta adlı tiyatro oyunundaki Ayşe rolüyle, 16. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri’nde, Efes Özel Ödülü’nü ve Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Genç Yetenek Ödülü’nü almayı başardı. Performansıyla önce senarist Ece Yörenç'in ardından da yapımcı Kerem Çatay'ın ilgisini çekip 20 yaşında oyuncu olmuştur. Kuzey Güney adlı tv dizisinde, Cemre Çayak karakterini canlandırmıştır. 2014 yılındaki ilk oyunu Moda Sahnesinde Katil Joe ile seyircilerin karşısına çıkıyor. Kara Para Aşk adlı tv dizisine 30. bölüm ile dahil olmuş ve dizide İpek karakterini oynamıştır. Kalp Atışı dizisinde genç beyin cerrahı Eylül karakterini, Muhteşem Yüzyıl Kösem’de Dilruba Sultan’ı canlandırmıştır. En son Bir Başkadır dizisinde Meryem karakterine hayat vermiştir. Ünlü isim Can Bonomo ile evlidir.