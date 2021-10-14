Öykü Karayel Kaderimin Oyunu dizisiyle geri dönüyor- İşte Kaderimin Oyunu dizisinin oyuncuları ve konusuyla ilgili bilgiler
Anne olduktan sonra ekranlara ara veren Öykü Karayel, Kaderimin Oyunu dizisiyle geri dönüyor. Başrollerinde Akın Akınözü ve Öykü Karayel 'in yer aldığı Kaderimin Oyunu’nun çekimleri İstanbul’da başladı... İşte Kaderimin Oyunu dizisinin oyuncuları ve konusuyla ilgili bilgiler
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Kaderimin Oyunu yakında Star’da başlıyor. Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak'ın başrollerini paylaştığı Kaderimin Oyunu, Cemal ve Asiye'nin çarpıcı hikayesini ekrana getirecek.
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Kaderimin Oyunu Konusu hakkında ipuçları
Kaderimin Oyunu dizisinde üvey anneyle büyüyen Asiye, henüz 17 yaşındayken Cemile kaçar. Asiye'nin 2. çocuğu Umut'a hamile olduğu dönemde kocası Cemal gittikçe içine kapanır ve evi terk eder.
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Ardından zengin bir ailenin kızı olan Helin Demirhan'la tanışan Cemal'in aklında hala Asiye vardır ancak zengin ve rahat hayatı seçer. Asiye'nin hayatı ise Demirhan ailesinin müştelimatında büyüyen Mahir ile tanışmasıyla tamamen değişecektir.