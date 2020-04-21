Öykü Gürman'ın saçları sevgilisine emanet: Acemi kuaför!

Öykü Gürman karantinada saçlarını sevgilisi Fatih İçmeli’ye yaptırdı. Zoraki kuaförlük yapan İçmeli, şarkıcının kuaförlerine seslendi: “Bunların hesabını soracağım!”
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
HERKES SAÇ KESİYOR
Karantina günlerinde saçlarını partnerine emanet edenler arasına Öykü Gürman da katıldı.
2
Şarkıcı, sevgilisi Fatih İçmeli’nin eline bigudileri tutuşturdu, “Aşkım ama sosyal medyada görmüyor musun herkes sevgilisinin saçını kesiyor, sen de benim saçımı sar” diyerek kendisine kuaförlük yapmasını istedi.
3
KARDEŞİ ÇEKTİ
Öykü Gürman’ın saçlarını ondan aldığı talimatlarla bigudiye sarmaya çalışan Fatih İçmeli, şarkıcının kuaförlerine “Bunların hesabını soracağım” diye seslendi.
4
Öykü Gürman’ın kardeşi Doğa Gürman, o anları videoya çekti. Ünlü şarkıcı, görüntüleri Instagram’da paylaştı.