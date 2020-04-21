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Haber Giriş: 21 Nisan 2020 - 07:49,

Öykü Gürman'ın saçları sevgilisine emanet: Acemi kuaför!

Öykü Gürman karantinada saçlarını sevgilisi Fatih İçmeli’ye yaptırdı. Zoraki kuaförlük yapan İçmeli, şarkıcının kuaförlerine seslendi: “Bunların hesabını soracağım!”

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1HERKES SAÇ KESİYOR

HERKES SAÇ KESİYOR

Karantina günlerinde saçlarını partnerine emanet edenler arasına Öykü Gürman da katıldı.

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Şarkıcı, sevgilisi Fatih İçmeli’nin eline bigudileri tutuşturdu, “Aşkım ama sosyal medyada görmüyor musun herkes sevgilisinin saçını kesiyor, sen de benim saçımı sar” diyerek kendisine kuaförlük yapmasını istedi.

3KARDEŞİ ÇEKTİ

KARDEŞİ ÇEKTİ

Öykü Gürman’ın saçlarını ondan aldığı talimatlarla bigudiye sarmaya çalışan Fatih İçmeli, şarkıcının kuaförlerine “Bunların hesabını soracağım” diye seslendi.

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Öykü Gürman’ın kardeşi Doğa Gürman, o anları videoya çekti. Ünlü şarkıcı, görüntüleri Instagram’da paylaştı.

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