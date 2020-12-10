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Haber Giriş: 10 Aralık 2020 - 07:23 | 

Öykü Çelik'e sevgilisi İsmail Berhan'dan milyonluk jest!

Öykü Çelik önceki gün Bebek’teki bir kuaför salonundaydı. Oyuncu, kuaförden yeni sevgilisi İsmail Berhan’ın kendisine tahsis ettiği lüks araçla ayrıldı.

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
1AŞKINI İLAN ETTİ
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AŞKINI İLAN ETTİ

Pandemi döneminde katıldığı partiler, sonrasında yaptığı “mini etek” açıklaması ve “Survivor”a katılacağı haberleriyle son dönemde adından sıkça söz ettiren Öykü Çelik, şimdi de aşk hayatıyla gündemde.

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Oyuncu, adının aşk dedikodularına karıştığı işadamı İsmail Berhan’la yaşadığı ilişkiyi sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla ilan etti.

3ÖZÜR DİLERİM ARKADAŞLAR AMA...
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ÖZÜR DİLERİM ARKADAŞLAR AMA...

Öykü Çelik önceki gün Bebek’teki bir kuaför salonundaydı. Saçlarına bakım yaptıran oyuncu, çıkışta İsmail Berhan’ın kendisine tahsis ettiği milyonluk araca bindi.

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Sorulara yanıt vermeyen Çelik, kameralar kapandıktan sonra muhabirlerden özür diledi: “Özür dilerim arkadaşlar ama konuşmak istemiyorum.”

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Öykü Çelik’in “Ben parti parti gezen biri değilim. Karadenizliyim. Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı olur mu” sözleri çok konuşulmuştu.

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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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