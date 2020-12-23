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Hürriyet
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Haber Giriş: 23 Aralık 2020 - 07:33 | 

Öykü Çelik: Tehdit asla kabul edilemez

Öykü Çelik önceki gün Bebek’teydi. “Spordan çıktım, Survivor’a hazırlanıyorum” diyen oyuncu, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Öykü Çelik geçen cuma sevgilisi İsmail Berhan’ın evinden ayrılırken görüntülenmiş, ikili evden çıkmadan önce Berhan’ın şoförü muhabirleri tehdit etmişti.

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Ünlü oyuncu, olay hatırlatılınca basın mensuplarından özür diledi. “Böyle bir şey olduysa özür dilerim. Tehdit asla kabul edilemez” diyen Çelik, şöyle konuştu:

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“Bizim böyle bir şeyden haberimiz yoktu. Haberler çıkınca Berhan araştırdı. İşten ayrılmış biri vardı, acaba o mu diye düşündük. Beni 15 yıldır tanıyorsunuz. Asla çalışan insanlara karşı böyle bir tavırda bulunmam. Hiçbir zaman saygısızlık etmem, Berhan da etmez. Ama o arkadaş bulunacak.”

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Yanlış anlaşıldım“Ben Karadenizliyim. Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı mı?” sözleriyle uzun süre gündemden düşmeyen Öykü Çelik, yanlış anlaşıldığını söyledi: “Gerçekten yanlış anlaşıldım. Ben ‘Ergenliğim sert geçti, erkek gibiydim, prenses gibi yetiştirilmedim’ demek istedim.”

5Aileler yılbaşında tanışıyor
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Aileler yılbaşında tanışıyor

Öykü Çelik, “Yılbaşında programınız var mı?” sorusu üzerine o gece İsmail Berhan’la ailelerini tanıştıracaklarını açıkladı: “Hep beraber olacağız.”

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Öykü Çelik ve İsmail Berhan bu fotoğraflarla aşklarını ilan etmişti...

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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