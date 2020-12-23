Öykü Çelik: Tehdit asla kabul edilemez

Öykü Çelik geçen cuma sevgilisi İsmail Berhan’ın evinden ayrılırken görüntülenmiş, ikili evden çıkmadan önce Berhan’ın şoförü muhabirleri tehdit etmişti.
2
Abone Ol
Ünlü oyuncu, olay hatırlatılınca basın mensuplarından özür diledi. “Böyle bir şey olduysa özür dilerim. Tehdit asla kabul edilemez” diyen Çelik, şöyle konuştu:
3
Abone Ol
“Bizim böyle bir şeyden haberimiz yoktu. Haberler çıkınca Berhan araştırdı. İşten ayrılmış biri vardı, acaba o mu diye düşündük. Beni 15 yıldır tanıyorsunuz. Asla çalışan insanlara karşı böyle bir tavırda bulunmam. Hiçbir zaman saygısızlık etmem, Berhan da etmez. Ama o arkadaş bulunacak.”
4
Abone Ol
Yanlış anlaşıldım“Ben Karadenizliyim. Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı mı?” sözleriyle uzun süre gündemden düşmeyen Öykü Çelik, yanlış anlaşıldığını söyledi: “Gerçekten yanlış anlaşıldım. Ben ‘Ergenliğim sert geçti, erkek gibiydim, prenses gibi yetiştirilmedim’ demek istedim.”
5
Abone Ol
Aileler yılbaşında tanışıyor
Öykü Çelik, “Yılbaşında programınız var mı?” sorusu üzerine o gece İsmail Berhan’la ailelerini tanıştıracaklarını açıkladı: “Hep beraber olacağız.”
6
Abone Ol
Öykü Çelik ve İsmail Berhan bu fotoğraflarla aşklarını ilan etmişti...