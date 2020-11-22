Öykü Çelik: Sözlerimin arkasındayım...Abim ‘sil’ dediği için sildim
Geçtiğimiz hafta yasak olmasına rağmen tüm uyarıları hiçe sayıp üst üste iki partiye katılan Öykü Çelik, birkaç gün sonra korkuya kapılıp Covid- 19 testi yaptırdı.
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Negatif çıkan test sonucunu paylaştı. Altına da alay eder gibi “Aynen partilerden bulaştı. Restoranlarda müzik dinledik, oralardandır” yazdı.
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Çelik, bu sözlerinin sosyal medyada tepki çekmesi üzerine bu kez "Etrafınızda Covid olanlara bakın; sadece restoranlara müzik dinlemeye gidenler mi yoksa toplu taşıma kullanmak zorunda olanlar mı?" yazdı. Oyuncu tepkilerin artması üzerine bu paylaşımı silmek zorunda kaldı.
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SÖZLERİMİN ARKASINDAYIM
Sözlerinin arkasında olduğunu söyleyen Öykü Çelik: “Abim ‘sil’ dediği için sildim. Partiye gitmeyi savunmadım, adaletten bahsettim. Sözlerimin arkasındayım.” dedi.
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Öykü Çelik katıldığı kalabalık partiler nedeniyle tepki gördü.