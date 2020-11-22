MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriÖykü Çelik: Sözlerimin arkasındayım...Abim ‘sil’ dediği için sildim
GeriMagazin Öykü Çelik: Sözlerimin arkasındayım...Abim ‘sil’ dediği için sildim
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 22 Kasım 2020 - 07:00 | 

Öykü Çelik: Sözlerimin arkasındayım...Abim ‘sil’ dediği için sildim

Geçtiğimiz hafta yasak olmasına rağmen tüm uyarıları hiçe sayıp üst üste iki partiye katılan Öykü Çelik, birkaç gün sonra korkuya kapılıp Covid- 19 testi yaptırdı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Negatif çıkan test sonucunu paylaştı. Altına da alay eder gibi “Aynen partilerden bulaştı. Restoranlarda müzik dinledik, oralardandır” yazdı.

2
Abone Olgoogle-news

Çelik, bu sözlerinin sosyal medyada tepki çekmesi üzerine bu kez "Etrafınızda Covid olanlara bakın; sadece restoranlara müzik dinlemeye gidenler mi yoksa toplu taşıma kullanmak zorunda olanlar mı?" yazdı. Oyuncu tepkilerin artması üzerine bu paylaşımı silmek zorunda kaldı.

3SÖZLERİMİN ARKASINDAYIM
Abone Olgoogle-news

SÖZLERİMİN ARKASINDAYIM

Sözlerinin arkasında olduğunu söyleyen Öykü Çelik: “Abim ‘sil’ dediği için sildim. Partiye gitmeyi savunmadım, adaletten bahsettim. Sözlerimin arkasındayım.” dedi.

4
Abone Olgoogle-news

Öykü Çelik katıldığı kalabalık partiler nedeniyle tepki gördü.

5
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi