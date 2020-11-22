Öykü Çelik: Sözlerimin arkasındayım...Abim ‘sil’ dediği için sildim

Çelik, bu sözlerinin sosyal medyada tepki çekmesi üzerine bu kez "Etrafınızda Covid olanlara bakın; sadece restoranlara müzik dinlemeye gidenler mi yoksa toplu taşıma kullanmak zorunda olanlar mı?" yazdı. Oyuncu tepkilerin artması üzerine bu paylaşımı silmek zorunda kaldı.