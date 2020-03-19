Öykü Baştaş ilk kez anlattı: Annemi aradım çığlık atmaya başladım
Dünyaca ünlü Türk modelÖykü Baştaş Youtube’de yayınlanan Pelin Kaya’nın Moda ve Sosyete programına konuk oldu.
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Henüz 19 yaşında dünyaca ünlü markalarla çalışan Baştaş, kariyerinin başlama noktasını ve sonrasında yaşadığı zorlukları anlattı.
İşte Öykü Baştaş’ın açıklamalarından satır başları… Şu an 22 yaşındayım. Hala üniversiteliyim iç mimarlık okuyorum ve üç yıldır da modellik yapıyorum.
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HER ŞEY BİR AY İÇERİSİNDE OLDU
Modelliğe başlama sürecim, tesadüfler sonucu oldu. Liseyi bitirdikten sonra New York’a gittim, dil öğrenmek kursuna, fotoğrafçı bir kadınla tanıştım. O bana ‘gel benim stüdyoma birlikte bir şeyler çekelim, modellik yapmak ister misin?’ tarzı şeyler söyledi. ‘Neden olmasın’ dedim. Modelliğe hep ilgim vardı ama ‘model olayım’ diye hiç düşünmemiştim.
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Fotoğraf çekimlerini yaptık. Arkadaşım çektiği fotoğrafları ajanslara gönderdi. Oradaki ajanslarla görüşme yapmaya başladım. Bütün bunlar 1 ay içerisinde oldu. 7-8 ajans ile görüştüm en sonunda da Ford Models New York diye bir ajans ile sözleşme imzaladım.
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YÜRÜMEYİ BİLE BİLMİYORDUM
Onlar beni Paris’e yolladılar orada başka bir ajans ile çalıştım sonra Türkiye’ye döndüm. Bir süre hiçbir şey yapmadım. Sonraki sezon Paris Moda Haftası için tekrar Paris’e gittim. Beni ajansımdan aradılar ‘bugün üç yer ile görüşeceksin’ markaları saydılar ‘Gucci, Louis Vuitton ve Burberry’ dediler.
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‘Ben daha nasıl yürüneceğini bilmiyorum, hayatımda hiç modellik yapmadım. Bu markalarla nasıl tanışacağım?’ dedim.
‘Bir şey olmaz’ deyip beni gönderdiler. Yanıma bir topuklu ayakkabı aldım ama nasıl yürüyeceğim hiçbir fikrim yok. 19 yaşımdaydım o zaman ve hayatımda hiç topuklu ayakkabı giymemiş olabilirim. Bir şekilde yürüdüm, muhtemelen çok da kötü yürüdüm. Bir hafta sonra beni tekrar aradılar markanın asıl casting’ine çağırdılar.
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Havaalanında beni karşıladılar. Binadan içeri girdim birisi kolumdan tutup Alessandro’nun önüne attı. Çok şaşırdım ‘yeni geldim, bir üstümü değiştirseydim’ diye düşünürken bütün jüri oradaydı 50 kişiye yakın. Bana ‘yürü bir bakalım. Sonra kıyafet deneyeceğiz’ dediler.
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HABERİ ALINCA ANNEMİ ARAYIP ÇIĞLIK ATTIM
Yürürken heyecandan bacaklarım titriyordu. Bir iki kıyafet denettiler, fotoğrafımı çekip gönderdiler. Ben ne olduğunu hiç anlamadım. Otele giderken ajansımdan aradılar ‘merhaba Gucci kızı’ diye telefonu açtılar. Ben o ara şoka girdim. Annemi aradım çığlık atmaya başladım telefonda. Dil okuluna diye gittim bir anda hayatım değişti.
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Modelliğin çok fazla zor kısmı var. Fiziksel olarak çok yorucu, çok fazla seyahat ediyorsunuz. Özellikle moda haftalarında. Sabah 7’de başlıyorsunuz gece 2’ye kadar sürüyor seçmeler, ertesi gün de defile oluyor. Tekrar 5’te gidiyorsunuz. Çok belirsiz işler…
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ELEŞTİRİLER YÜZÜNDEN PANİK ATAK GEÇİRDİM
İlk tanınmaya başladığımda 19 yaşımdaydım kötü eleştiriler beni çok üzdü. Ben zaten çok sosyal bir insan değildim, utangaç birkaç tane arkadaşı olan biriydim. İnsanlar beni eleştirdikçe panik atak geçiriyordum sürekli…
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Biriyle konuşmakta zorlanıyordum, dışarı çıktığım zaman insanlar bana bakıyor gibi hissediyordum. ‘İnsanlar mutlu olur Türk birinin böyle güzel şeyler yapmasına, sevinirler’ diye düşünüyordum tam tersiyle karşılaştım. O iki üç ay benim, için çok zordu.