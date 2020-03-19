Öykü Baştaş ilk kez anlattı: Annemi aradım çığlık atmaya başladım

‘Ben daha nasıl yürüneceğini bilmiyorum, hayatımda hiç modellik yapmadım. Bu markalarla nasıl tanışacağım?’ dedim.



‘Bir şey olmaz’ deyip beni gönderdiler. Yanıma bir topuklu ayakkabı aldım ama nasıl yürüyeceğim hiçbir fikrim yok. 19 yaşımdaydım o zaman ve hayatımda hiç topuklu ayakkabı giymemiş olabilirim. Bir şekilde yürüdüm, muhtemelen çok da kötü yürüdüm. Bir hafta sonra beni tekrar aradılar markanın asıl casting’ine çağırdılar.