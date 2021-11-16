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Yaşam
Haber Giriş: 16 Kasım 2021 - 10:34 | 

Oya Başar kimdir, kaç yaşında, şimdi ne yapıyor? İşte Oya Başar'ın son hali

Başarılı tiyatro oyuncusu Oya Başar, katıldığı sabah programıyla birlikte yeniden araştırılmaya başlandı. Takipçileri ve izleyiciler Oya Başar'ın eski ve son halini merak ediyorlar. Peki, Oya Başar kimdir, kaç yaşında, şimdi ne yapıyor? İşte Oya Başar'ın tiyatro oyunları...

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Oya Başar kimdir sorusu takipçileri tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. 2. Sayfa programına konuk olarak katılan Oya Başar'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Oya Başar kimdir, şimdi ne yapıyor? İşte Oya Başar hakkında bilgiler...

2OYA BAŞAR KİMDİR

OYA BAŞAR KİMDİR?

Oya Başar (d. 11 Şubat 1956, İstanbul), Türk komedyen, sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu.

Yaklaşık 8 yaşında İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları'na giren Oya Başar, İstanbul'da eğitimini tamamladıktan sonra, çeşitli tiyatrolarda çalıştı. Devekuşu Kabare başta olmak üzere İstanbul Tiyatrosu ve Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu gibi daha birçok tiyatroda çalıştı. Televizyon dizileri yaptı. Ardından Levent Kırca ile adlarını taşıyan tiyatro kuruldu. Kariyerinde önemli bir yere sahip 1986 yılında başlayan Olacak O Kadar televizyon dizisinde de eşi ile birlikte oyuncu, yönetmen ve yapımcı olarak çalıştı. 2007 yılında yakalandığı meme kanseri hastalığı sonrası çalışmalarına ara vermeyen Başar, hastalığını atlatmıştır. Son dönemde Şehir tiyatrolarına tekrar dönerek, müzikal oyun Yedi Kocalı Hürmüz oyununu oynadı. Oya Başar, TV ve tiyatro çalışmalarına aktif olarak devam etmektedir.

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Levent Kırca ile 1985 yılında evlenen Oya Başar'ın bu evliliğinden Umut Kırca ve Ayşe Kırca isimli iki çocuğu vardır. 2000 yılında boşanma kararı almış Kırca ve Başar çifti, 2001 yılında tekrar evlenmiş ancak 2005 yılında tekrar boşanmışlardır. 2015 yılında eski eşi Levent Kırca'nın vefatının ardından "Benim onunla 35 yılım geçti. Hayatımın 35 yılı gitti" demiştir.

4OYA BAŞARIN TİYATRO OYUNLARI

OYA BAŞAR'IN TİYATRO OYUNLARI

Kadın ile Memur - BKM

Yedi Kocalı Hürmüz - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Üç Baba Hasan - Oya Başar Levent Kırca Tiyatrosu

Seferi Ramazan Beyin Nafile Dünyası - Oya Başar Levent Kırca Tiyatrosu

Gereği Düşünüldü - Oya Başar Levent Kırca Tiyatrosu

Morfin - Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu

Haneler - Devekuşu Kabare

5OYA BAŞARIN TELEVİZYON PROGRAMLARI VE DİZİLERİ

OYA BAŞAR'IN TELEVİZYON PROGRAMLARI VE DİZİLERİ

1974: Sokak Şarkıcıları

1986-2005: Olacak O Kadar

2002: Ah Yaşamak Var Ya!

2004: Kendini Bırak Gitsin

2006: Sev Kardeşim

2008-2010: Benim Annem Bir Melek

2011-2013: Alemin Kıralı

2014-2015: Roman Havası

2015-2017: O Hayat Benim

2018: Meleklerin Aşkı

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