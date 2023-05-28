OY VERME SAATLERİ 28 Mayıs 2023 || Oy kullanma saatleri YSK tarafından duyuruldu! 2. tur seçimlerde oy verme işlemi saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

Oy verme saati, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerine öncesinde vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yeterli oran sağlanamadığı için seçimler bu pazar tekrarlanacak. 28 Mayıs 2023 Pazar günü 2. tur seçimleri için araştırmalar hız kazandı. Vatandaşlık görevini yerine getirmek için seçmenler yeniden sandık başına gidecek. Bu nedenle 2. tur oy verme saatleri yeniden araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri oy verme işlemi tüm yurtta 28 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleşecek. Peki, 28 Mayıs oy verme işlemi saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte 2. tur oy kullanma saatleri 2023