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OY VERME SAATLERİ 28 Mayıs 2023 || Oy kullanma saatleri YSK tarafından duyuruldu! 2. tur seçimlerde oy verme işlemi saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

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#Oy Verme Saatleri 2023#2. Tur Seçim#28 Mayıs Oy Verme İşlemi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2023 02:16

Cumhurbaşkanlığı 2. tur oylaması 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. Oy verme saatleri 28 Mayıs 2. tur seçimlerine az bir zaman kala araştırılıyor. Oy kullanma aşamaları Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirleniyor. 64 milyondan fazla seçmen beş yıl süre ile görev yapacak olan 13. Cumhurbaşkanını seçmek için oylarını kullanacak. Diğer taraftan da yurtdışında oy kullanma işlemi de tamamlandı. Peki, oy verme işlemi saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte 2023 oy verme saatleri 2. tur bilgileri...

1/4OY VERME SAATLERİ 28 Mayıs 2023 || Oy kullanma saatleri YSK tarafından duyuruldu 2. tur seçimlerde oy verme işlemi saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor

Oy verme saati, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerine öncesinde vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yeterli oran sağlanamadığı için seçimler bu pazar tekrarlanacak. 28 Mayıs 2023 Pazar günü 2. tur seçimleri için araştırmalar hız kazandı. Vatandaşlık görevini yerine getirmek için seçmenler yeniden sandık başına gidecek. Bu nedenle 2. tur oy verme saatleri yeniden araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri oy verme işlemi tüm yurtta 28 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleşecek. Peki, 28 Mayıs oy verme işlemi saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte 2. tur oy kullanma saatleri 2023

2/42. TUR OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇTA

2. TUR OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri oy verme işlemi tüm yurtta 28 Mayıs 2023 Pazar günü 08:00'da başlayacak ve 17:00'da bitecek.

https://www.hurriyet.com.tr/galeri-2-tur-yurt-disi-oy-kullanma-islemi-bitti-mi-gumruklerde-2-tur-oy-kullanma-suresi-ne-zaman-bitiyor-iste-son-tarih-42272989

3/4KİMLER OY KULLANAMAZ

KİMLER OY KULLANAMAZ?

Aşağıda yazılı olanlar oy kullanamazlar (298/7 md.):

1. Silâhaltında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (her ne sebeple olursa olsun, izinli bulunanlar da bu hükme tabidir),

2. Askeri öğrenciler,

3. Ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar (Ek: 10.6.1983 – 2839/44 md. Değişik: 27.10.1995–4125/2 md.).

https://www.hurriyet.com.tr/galeri-2-turda-secmen-kagitlari-yeniden-mi-dagitilacak-2-tur-oy-kullanma-yerleri-ve-sandiklari-degisecek-mi-42270898

4/4SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim sonuçları seçim yasaklarının kaldırılmasının ardından ilan edilecek.

https://www.hurriyet.com.tr/galeri-yurt-disinda-2-turda-kac-kisi-oy-kullandi-rekor-katilim-ysk-yurt-disi-oy-kullanan-secmen-sayisi-son-durum-42272974

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#Oy Verme Saatleri 2023#2. Tur Seçim#28 Mayıs Oy Verme İşlemi