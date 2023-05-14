OY PUSULASI SON HALİ (YSK) : 2023 oy pusulasında kaç parti olacak, hangi aday kaçıncı sırada?

OY PUSULASI ÖRNEĞİ 2023

24 partili oy pusulasının uzunluğu yaklaşık 1 metre olacak. Ancak bu pusula 9 ildeki 11 seçim çevresi ile yurt dışındaki o verme işlemlerinde kullanılacak. Her seçim çevresinde aday gösteren parti sayısına göre 9 farklı boyda pusula olacak.

En kısa oy pusulası Van'da zarflara konulacak. Burada 16 parti kendi adı ve logosuyla yarışacak. Pusulanın uzunluğu 70 santimetre civarına inecek. Batman'da seçmenlere 17 partinin bulunduğu oy pusulası verilecek. 3 ilde 18, 10 ilde 19, 13 ilde ise 20 parti pusulada yer alacak. 21 partili 18, 22 partili 19, 23 partili 11 seçim çevresi bulunacak.