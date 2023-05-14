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OY PUSULASI SON HALİ (YSK) : 2023 oy pusulasında kaç parti olacak, hangi aday kaçıncı sırada?

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#Oy Pusulası 2023#Oy Pusulası Örneği#YSK
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2023 10:10

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde kullanılacak oy pusulalarını basına tanıtılmıştı. Çekilmek isteyen adaylar nedeniyle oy pusulası son hali merak konusu oldu. 14 Mayıs'ta oy kullanmak için sandık başına gidecek olan seçmenler oy pusulası örneği 2023 için araştırmalara hız kazandırdı. Peki, YSK oy pusulasında kaç parti olacak, hangi aday kaçıncı sırada? işte, oy pusulası 2023 detayları...

1/4OY PUSULASI SON HALİ (YSK) : 2023 oy pusulasında kaç parti olacak, hangi aday kaçıncı sırada

YSK Başkanlığı'nda temsili oy verme kabini kurularak, 14 Mayıs seçimlerinde kullanılacak şeffaf sandık ve oy pusulaları basına tanıtıldı. Milletvekili seçiminde 24 partinin yer aldığı birleşik oy pusulası kullanılırken, Cumhurbaşkanı adayları için hazırlanan oy pusulasında 1'inci sırada Recep Tayyip Erdoğan, 2'nci sırada Muharrem İnce, 3'üncü sırada Kemal Kılıçdaroğlu, 4'üncü sırada ise Sinan Oğan yer aldı.

2/4OY PUSULASINDA HANGİ PARTİ KAÇINCI SIRADA

OY PUSULASINDA HANGİ PARTİ KAÇINCI SIRADA?

Milletvekili Genel Seçimine ise 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı girecek. Milletvekili Genel Seçimi için hazırlanan oy pusulasında, 1'inci sırada Millet Partisi, 2'nci sırada Hak ve Özgürlükler Partisi, 3'üncü sırada Türkiye Komünist Partisi, 4'üncü sırada Türkiye Komünist Hareketi, 5'inci sırada Sol Parti, 6'ncı sırada Genç Parti, 7'nci sırada Memleket Partisi, 8'inci sırada Büyük Birlik Partisi, 9'uncu sırada AK Parti,

3/4OY PUSULASI SON HALİ (YSK) : 2023 oy pusulasında kaç parti olacak, hangi aday kaçıncı sırada

10'uncu sırada Yeniden Refah Partisi, 11'inci sırada Milliyetçi Hareket Partisi, 12'nci sırada Yeşil ve Sol Parti, 13'üncü sırada Türkiye İşçi Partisi, 14'üncü sırada Adalet Birlik Partisi, 15'inci sırada Anavatan Partisi, 16'ncı sırada Yenilik Partisi, 17'nci sırada Halkın Kurtuluş Partisi, 18'inci sırada Milli Yol Partisi, 19'uncu sırada Vatan Partisi, 20'nci sırada Güç Birliği Partisi, 21'inci sırada Cumhuriyet Halk Partisi, 22'nci sırada İYİ Parti, 23'üncü sırada Adalet Partisi ve 24'üncü sırada ise Zafer Partisi yer aldı.

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4/4OY PUSULASI ÖRNEĞİ 2023

OY PUSULASI ÖRNEĞİ 2023

24 partili oy pusulasının uzunluğu yaklaşık 1 metre olacak. Ancak bu pusula 9 ildeki 11 seçim çevresi ile yurt dışındaki o verme işlemlerinde kullanılacak. Her seçim çevresinde aday gösteren parti sayısına göre 9 farklı boyda pusula olacak.

En kısa oy pusulası Van'da zarflara konulacak. Burada 16 parti kendi adı ve logosuyla yarışacak. Pusulanın uzunluğu 70 santimetre civarına inecek. Batman'da seçmenlere 17 partinin bulunduğu oy pusulası verilecek. 3 ilde 18, 10 ilde 19, 13 ilde ise 20 parti pusulada yer alacak. 21 partili 18, 22 partili 19, 23 partili 11 seçim çevresi bulunacak.

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