OY PUSULASI SON HALİ (YSK) : 2023 oy pusulasında kaç parti olacak, hangi aday kaçıncı sırada?

OY PUSULASINDA HANGİ PARTİ KAÇINCI SIRADA?
Milletvekili Genel Seçimine ise 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı girecek. Milletvekili Genel Seçimi için hazırlanan oy pusulasında, 1'inci sırada Millet Partisi, 2'nci sırada Hak ve Özgürlükler Partisi, 3'üncü sırada Türkiye Komünist Partisi, 4'üncü sırada Türkiye Komünist Hareketi, 5'inci sırada Sol Parti, 6'ncı sırada Genç Parti, 7'nci sırada Memleket Partisi, 8'inci sırada Büyük Birlik Partisi, 9'uncu sırada AK Parti,