OY KULLANMAMA CEZASI 2023 || 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanmak zorunlu mu, cezası var mı?

2. TURDA OY KULLANMAK ZORUNLU MU?
Oy kullanacak vatandaşlar ikinci tur için 28 Mayıs 2023 Pazar günü sandığa gidecek. 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 25. maddesine göre, seçimlerde oy kullanmak yasal bir zorunluluktur. Bir vatandaşın, seçme hakkını kullanması zorunludur, YSK tarafından oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda cezai işlem uygulanmaktadır. Her bireyin vatandaşlık görevi olan oy kullanmanın kullanılmadığında cezası YSK tarafından belirlenir. Bu nedenle 2. turda oy kullanmayan seçmenler de YSK tarafından belirlenen tutarda ödeme yapacaklar.