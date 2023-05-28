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OY KULLANMAMA CEZASI 2023 || 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanmak zorunlu mu, cezası var mı?

Güncelleme Tarihi:

#2. Turda Oy Kullanmak Zorunlu Mu#Oy Kullanmama Cezası Var Mı#Oy Kullanmama Cezası 2023
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2023 10:43

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri 28 Mayıs Pazar saat 08:00'de başladı. Vatandaşlık görevini yerine getirmek için seçmenler bir kez daha sandık başına gidecekler. Bunun yanı sıra çeşitli nedenlerle bağlı oldukları sandıklarda oy kullanamayacak olan vatandaşlar 2. tur seçimlerde oy kullanmak zorunlu mu, oy kullanmama cezası var mı araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her bireyin vatandaşlık görevi olan oy kullanmanın çeşitli sebeplerle kullanılmadığında cezası Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenir. Peki, 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanmak zorunlu mu, cezası var mı? İşte, oy kullanmama cezası 2023

1/4OY KULLANMAMA CEZASI 2023 || 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanmak zorunlu mu, cezası var mı

Türkiye, 28 Mayıs tarihinde, cumhurbaşkanını belirlemek üzere yeniden sandık başına gidecek. Oy kullanmak istemeyen kişiler de 2023 oy kullanmama cezası var mı, yok mu sorusuna yanıt aramaya başladı. Çeşitli nedenlerle oy kullanamayacak olan vatandaşlar, oy kullanmama cezasının yasada olup olmadığını merak ediliyor. Peki, 2. turda oy kullanmama cezası var mı? 2. tur seçimlerde oy kullanmak zorunlu mu? Oy kullanmama cezası 2023 YSK tarafından belirlendi.

https://www.hurriyet.com.tr/galeri-oy-kullanma-saatleri-28-mayis-2023-2-tur-oy-verme-saat-kacta-basliyor-kacta-bitiyor-42274799

2/4OY KULLANMAMA CEZASI 2023 NE KADAR

OY KULLANMAMA CEZASI 2023 NE KADAR?

2017 yılı Referandum seçimlerinde YSK tarafından belirlenen 22 TL tutar bir önceki 1 Kasım Pazar 2015 seçimlerinde de 22 TL olarak belirlenmişti. 14 Mayıs Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanmama cezasının ne kadar olacağı henüz açıklanmadı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda oy kullanmama cezası belli olacak. Seçim günü oy kullanmama durumunda seçmene verilecek idari para cezası dışında, seçmene herhangi bir ceza uygulanmaz veya herhangi bir yasal sorumluluk doğmaz.

3/42. TURDA OY KULLANMAK ZORUNLU MU

2. TURDA OY KULLANMAK ZORUNLU MU?

Oy kullanacak vatandaşlar ikinci tur için 28 Mayıs 2023 Pazar günü sandığa gidecek. 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 25. maddesine göre, seçimlerde oy kullanmak yasal bir zorunluluktur. Bir vatandaşın, seçme hakkını kullanması zorunludur, YSK tarafından oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda cezai işlem uygulanmaktadır. Her bireyin vatandaşlık görevi olan oy kullanmanın kullanılmadığında cezası YSK tarafından belirlenir. Bu nedenle 2. turda oy kullanmayan seçmenler de YSK tarafından belirlenen tutarda ödeme yapacaklar.

4/4OY KULLANMAMA CEZASI NEREYE ÖDENİR

OY KULLANMAMA CEZASI NEREYE ÖDENİR?

Seçimlerin ardından oy kullanmayan seçmenlere ceza tebligatı gönderilir. Bu tebligatta oy kullanmama cezası ödeme bilgileri yer alır. Ödemeler Maliye Bakanlığı'na, PTT gibi belirlenen kurumlar aracılığıyla yapılabilmektedir.

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