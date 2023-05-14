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OY KULLANMAK ZORUNLU MU? Seçimde oy kullanmama cezası var mı, ne kadar, kaç TL? Oy kullanmama hakkı var mı?

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#Oy Kullanmama Cezası#Oy Kullanmama Hakkı#Oy Kullanmak Zorunlu Mu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2023 09:35

Türkiye 14 Mayıs Pazar günü bugün Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem Milletvekilliği seçimleri kapsamında sandığa gidiyor. 14 Mayıs seçim günü vatandaşlık görevlerini yerine getirmek için sandık başına giden milyonlarca kişinin yanı sıra, oy kullanmama hakkının olup olmadığı da merak ediliyor. Seçimde oy kullanmak zorunlu mu? sorusunun yanıtı merak edilen konulardan birisi oldu. Oy kullanmama cezası 2023 seçimleri öncesi yeniden gündeme gelen ve merak edilen konulardan bir tanesi oldu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanan verilere göre 2023 seçimleri kapsamında 64 milyon 113 bin 941 seçmen oy kullanacak. Peki, Oy kullanmak zorunlu mu? Seçimde oy kullanmama cezası 2023 var mı, ne kadar, kaç TL?

1/4OY KULLANMAK ZORUNLU MU Seçimde oy kullanmama cezası var mı, ne kadar, kaç TL Oy kullanmama hakkı var mı

Oy kullanmama hakkı var mı? sorusu seçimlere saatler kala merak edilen konulardan birisi oldu. 14 Mayıs Pazar günü saat 08.00 ile 17.00 arasında Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem Milletvekilliği seçimleri gerçekleştirilecek. 64 milyon 113 bin 941 seçmenin oy kullanacağı seçimde oy kullanmama cezası yeniden gündeme gelen konulardan birisi oldu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yürütülen süreçte geçmiş dönemde cezalar verişmişti. Peki, Oy kullanmama para cezası ne kadar?

2/4SEÇİMDE OY KULLANMAMA CEZASI VAR MI, NE KADAR, KAÇ TL

SEÇİMDE OY KULLANMAMA CEZASI VAR MI, NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem Milletvekili seçimleri 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek.  298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 25. maddesine göre, seçimlerde oy kullanmak yasal bir zorunluluktur. Bir vatandaşın, seçme hakkını kullanması zorunludur, YSK tarafından oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda cezai işlem uygulanmaktadır. Her bireyin vatandaşlık görevi olan oy kullanmanın kullanılmadığında cezası YSK tarafından belirlenir.

3/4OY KULLANMAMA CEZASI 2023

OY KULLANMAMA CEZASI 2023

2017 yılı Referandum seçimlerinde YSK tarafından belirlenen 22 TL tutar bir önceki 1 Kasım Pazar 2015 seçimlerinde de 22 TL olarak belirlenmişti. 14 Mayıs Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanmama cezasının ne kadar olacağı henüz açıklanmadı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda oy kullanmama cezası belli olacak. Seçim günü oy kullanmama durumunda seçmene verilecek idari para cezası dışında, seçmene herhangi bir ceza uygulanmaz veya herhangi bir yasal sorumluluk doğmaz.

4/4OY KULLANMAK ZORUNLU MU Seçimde oy kullanmama cezası var mı, ne kadar, kaç TL Oy kullanmama hakkı var mı

SEÇİM YASAKLARI BAŞLIYOR

14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek seçimler nedeniyle seçim yasakları devreye girecek. Ülke genelinde saat 08.00'de başlayacak oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. Sabah saatlerinden itibaren seçim günü yasakları uygulanacak.

ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞINA GEÇİCİ YASAK

Buna göre, saat 06.00'dan gece 24.00'e kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca Yemek verilebilecek. Düğünler saat 18.00'den sonra yapılabilecek. Yerleşim yerlerinde, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında kimse silah taşıyamayacak.

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