OY KULLANMAK ZORUNLU MU? Seçimde oy kullanmama cezası var mı, ne kadar, kaç TL? Oy kullanmama hakkı var mı?

SEÇİM YASAKLARI BAŞLIYOR
14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek seçimler nedeniyle seçim yasakları devreye girecek. Ülke genelinde saat 08.00'de başlayacak oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. Sabah saatlerinden itibaren seçim günü yasakları uygulanacak.
ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞINA GEÇİCİ YASAK
Buna göre, saat 06.00'dan gece 24.00'e kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca Yemek verilebilecek. Düğünler saat 18.00'den sonra yapılabilecek. Yerleşim yerlerinde, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında kimse silah taşıyamayacak.