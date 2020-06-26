Oxford Üniversitesi açıkladı! Çarpıcı Türkiye detayı
Oxford Üniversitesi salgında ikinci dalgayı yaşama ihtimali en yüksek 10 ülkeyi açıkladı. Oxford'un açıklamasında çarpıcı Türkiye detayı ise büyük dikkat çekti...
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Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor.
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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edilen kişi sayısı 9 milyon 552 bini aştı.
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Virüs nedeniyle 485 bin 434 kişi öldü, virüs saptanan 5 milyon 192 bin 478 kişi iyileşti. Dünya genelinde halen tedavisi süren 3 milyon 874 bin 195 aktif vaka bulunuyor.
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Çin, Güney Kore, Almanya gibi kimi ülkelerde virüsün kontrol altına alındığı açıklamaları yapılmış ancak son günlerde yeni vakalar görülmeye başlanmıştı.
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Bu da koronavirüste ikinci dalganın başlamış olabileceği korkusunu beraberinde getirmişti. Bilindiği gibi dünya ülkeleri teker teker Covid-19 tedbirlerini gevşetmeye başladı.
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İngiliz Oxford Üniversitesi'ndeki bilim insanları önemli bir çalışmaya imza atarak Covid-19 salgınında ikinci dalga yaşaması olası 10 ülkeyi açıkladı.
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The Guardian gazetesinin haberine göre Oxford Üniversitesi bu araştırma sonucuna 45 ülkeyi kapsayan uzun bir araştırma sonucunda ulaştı.
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İşte araştırmaya göre Koronavirüs salgınında ikinci dalganın yaşanma ihtimalinin en yüksek olduğu 10 ülke...
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-Almanya -Ukrayna
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-ABD - İsviçre
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-Bangladeş -Fransa
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-İsveç - İran
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-Endonezya - Suudi Arabistan...
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Bu 10 ülkeden çoğu Covid-19 salgınına karşı alınan sıkı tedbirleri mayıs ayında gevşetmeye başlamıştı.
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ÇARPICI TÜRKİYE DETAYI
Araştırmada Türkiye, Belçika, Kanada, Polonya, Pakistan, BAE, Belarus, İtalya, İspanya, Singapur ve Hollanda'nın ise gevşetilen tedbirlere rağmen vaka artışını az ya da hiç yaşamayan ülkeler olduğu açıklandı.
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Ancak yetkililer bu ülkelerin yine de vaka artışlarını gözlemlemesi ve artışı takip ve kontrol etmesi gerektiğini belirtiyor.
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TÜRKİYE'DE DURUM
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 53 bin 486 test yapıldı, 1492 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 24 hasta vefat etti, 1386 kişi iyileşti.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Vaka sayımızda bir dalgalanma var. Önceki günlere kıyasla test sayımız 10 bin fazla olsa da sonuç hepimizi riskin büyümesine karşı uyarıyor. Artışın sebebi yazla birlikte tedbirlerin esnetilmesi. Bu yaz tedbir dışında ikinci bir seçeneğimiz yok." ifadesini kullandı.
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Koca, yaptığı açıklamada "Virüsün yayılma hızında azalma olmamıştır. Virüsün hasta etme gücünde azalma olduğu konusunda ise bilimsel bir kanıt yoktur. İkinci dalgayı yaşamadığımızı rahat söyleyebiliriz. Biz şu an birinci dalganın etkilerini görmüş oluyoruz." dedi.
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Türkiye'de normalleşme adımları atılmış, sosyal hayata katılım başlamıştı. Ancak sahiller, parklar, kafe ve restoran gibi yerler açılmış olsa da koronavirüs tedbirleri uygulanmaya devam ediyor.
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Ülkemizde virüsün yayılımını önlemek amacıyla maskesiz sokağa çıkmak yasaklanırken bu yasağa uymayanlara da para cezası uygulanıyor.
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İkinci dalga ithimalinin yüksek olduğu bu 10 ülkede virüsün bulaşıcılığını anlatan 'R katsayısı'nda yükseliş görülüyor.
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'R' değeri virüs taşıyan bir kişinin virüsü kaç kişiye bulaştırdığının hesaplanması için kullanılan değer.
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Ekonomik açıdan darboğaza düşerek virüs tedbirlerini gevşeten ülkelerde artan vaka sayısının yapılan testlerin artmasından dolayı da yükselmiş olabileceği düşünülüyor.
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Ancak uzmanlar sadece uygulanan test sayısının değil, test sonucunda pozitif çıkan insan sayısının da yükseldiğini ve bu sebepten gevşemenin yanlış olduğu konusunda uyarıyor.
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Dünyada en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke olan ABD'de 2 milyon 462 bin 713 kişide Covid-19 görülürken, salgın nedeniyle 124 bin 282 kişi yaşamını yitirdi.
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Salgının ilk aylarında çok kayıp veren Fransa'da hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 752'ye, virüs bulaşanların sayısı 198 bin 824'e ulaştı. Ülkedeki iyileşen sayısı ise 75 bin 351'e yükseldi.
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Ukrayna Hükümeti son olarak ülkeye giriş yapanlar için 14 gün karantinada bulunma zorunluluğunu kaldırdı.
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İkinci dalga endişesini en çok yaşayan ülkelerden olan İran'da Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 10 bin 130'a, vaka sayısı da 215 bin 96'ya çıktı.
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ALMANYA'DA 700 KİŞİLİK BİNA KARANTİNAYA ALINDI!
Araştırmada ikinci dalganın görülebileceği söylenen Almanya'nın Göttingen şehrinde çoğunlukla göçmenlerin yaşadığı 700 kişilik bir bina Covid-19 yüzünden karantinaya alındı.
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Almanya'da son günlerde vaka sayıları yeniden artışa geçmişti. Ülkede özellikle mezbahalarda çok sayıda Covid-19'lu çalışan tespit edildi.
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İsveç'te toplam vaka sayısı 64 bine, can kaybı da 5 bin 200'e ulaştı.
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İsveç hükümeti salgının ilk günlerinden beri koronavirüs tedbirlerini en gevşek uygulayan ve en az kısıtlamada bulunan hükümet olmuştu.