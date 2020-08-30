ÖTV matrahı nedir, ne demek? İşte otomobil alımında yeni ÖTV oranları

OTOMOBİL ALIMINDA ÖTV ORANLARI DEĞİŞTİ ÖTV oranları son dakika bilgisine göre değişti. Resmi Gazete'de yayınlanan değişikliğe göre, 2000 CC üstü araçlarda yüzde 100-160 arasında olan ÖTV oranı yüzde 130-220'ye çıkarıldı. 1600 CC'de ÖTV matrahı 70 bin liraya kadar olan araç matrahı 85 bin liraya çıktı, ÖTV %45 olarak korundu.



ÖTV matrahı 70-120 bin TL olan araçlarda matrah 85-130 bin TL arasına çıktı, ÖTV %50 olarak korundu.