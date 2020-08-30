ÖTV matrahı nedir, ne demek? İşte otomobil alımında yeni ÖTV oranları
Otomotivde ÖTV değişikliğini içeren karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Milyonlarda araç sahibini ilgilendiren ÖTV değişikliğinde, 70-120 bin TL ÖTV matrahı olan araçlarda matrah 85-130 bin TL arasına çıktı, ÖTV %50 olarak korundu. Son dakika haberine göre otomobil alımında değişen ÖTV oranı değişikliğiyle beraber, ÖTV matrahı gündeme gelen konulardan oldu. Peki, ÖTV matrahı nedir? İşte, otomobil alımında yeni ÖTV oranları ve konuyla ilgili ayrıntılar.
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1
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ÖTV değişikliği ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayınlanarak duyuruldu. Yeni düzenlemeye göre, ÖTV matrahı 170 bin lirayı aşamayan araçların ÖTV oranı yüzde 100'den yüzde 130'a çıktı. 2000 CC üstü araçlarda yüzde 100-160 arasında olan ÖTV oranı yüzde 130-220'ye çıkarıldı. ÖTV matrahıyla ilgili bilgiler bu gelişmenin ardından araç sahiplerinin odaklandığı konulardan oldu. Matrah, vergi borcunu hesaplamak için kullanılan, vergi yasalarına göre belirlenen vergiye tabi tutar anlamına geliyor.
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OTOMOBİL ALIMINDA ÖTV ORANLARI DEĞİŞTİ
ÖTV oranları son dakika bilgisine göre değişti. Resmi Gazete'de yayınlanan değişikliğe göre, 2000 CC üstü araçlarda yüzde 100-160 arasında olan ÖTV oranı yüzde 130-220'ye çıkarıldı. 1600 CC'de ÖTV matrahı 70 bin liraya kadar olan araç matrahı 85 bin liraya çıktı, ÖTV %45 olarak korundu.
ÖTV matrahı 70-120 bin TL olan araçlarda matrah 85-130 bin TL arasına çıktı, ÖTV %50 olarak korundu.
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Silindir hacmi 1600-2000 arasında olan araçlarda yüzde 60 olan ÖTV oranı yüzde 80'e çıktı.
ÖTV matrahı 170 bin lirayı aşamayan araçların ÖTV oranı yüzde 100'den yüzde 130'a çıktı.
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MATRAH NEDİR?
ÖTV mahrahı, son gelişmenin ardından merak konusu oldu. Matrah Vergilendirmeye esas olan kazancın belirlenmesinde temel alınan bölüme verilen isimdir. Bir kazançtaki giderler düştükten sonra, ortaya çıkan tutarın vergi hesaplamasında kullanılan gelir miktarını oluşturur.
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Matrah Belirleme Usulleri
Beyan Usulü: Vergi mükellefinin kendi matrahını beyan etmesidir.
Karine usulü: Vergi mükellefinin gelir veya servetinin ölçüsü olduğu kabul edilen çeşitli dış göstergelerden yararlanmak suretiyle vergi matrahının hesaplanmasıdır.
Götürü Usul: Vergilendirmeye esas olacak değer veya miktarın tek tek belirlenmesi yerine aynı durumdaki tüm vergi mükellefleri için genel olarak belirlenmesidir.
İdarece Takdir Usulü: Matrahın belirlenmesi konusunda idarenin takdir hakkını kullanmasıdır.