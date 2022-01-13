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Ekonomi
Haber Giriş: 13 Ocak 2022 - 08:26 | 

ÖTV matrahı nedir? İşte ÖTV matrahında yeni limitler

Otomobil alımında uygulanacak matrah limitlerinin değiştirilmesine yönelik Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, Motor 1600 santimetre küp (cm3) geçmeyenler için yüzde 45, 50, 80 şeklinde üç farklı dilimde uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarına ara kademeler eklendi. Peki, ÖTV matrahı nedir? İşte ÖTV matrahında yeni limitler...

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ÖTV matrahı, Resmi Gazetedeki yeni kararla birlikte yeniden gündeme geldi. Sıfır araç alımında uygulanacak matrah limitleri değiştirildi. Matrah, vergi borcunu hesaplamak için kullanılan, vergi yasalarına göre belirlenen vergiye tabi tutar anlamına geliyor. Bir kazançtaki giderler düştükten sonra, ortaya çıkan tutarın vergi hesaplamasında kullanılan gelir miktarını oluşturur.
2Otomotivde ÖTV matrahı limiti düzenlemesinin detayları

Otomotivde ÖTV matrahı limiti düzenlemesinin detayları

Otomobil alımında uygulanacak matrah limitlerinin değiştirilmesine yönelik Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
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ÖTV Matrahı 120 bin lirayı aşmayan otomobiller yüzde 45'lik vergi oranı diliminde yer alacak. 120 bin lirayı aşıp 150 bin liraya kadar olanlar yüzde 50'lik vergi diliminde değerlendirilecek.
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ÖTV matrahı 150 bin lira ile 175 bin lira arasında olan araçlar için ise oran yüzde 60 olarak belirlendi. 175 bin lira ile 200 bin aralığında olan araçlar da yüzde 70 vergi oranı içinde yer alacak.

ÖTV matrahı 200 bin lira üstü için vergi oranı da yüzde 80 oldu. Motor hacmi 1600 silindiri geçen, 2000 silindiri geçmeyen otomobillerde ise ÖTV matrahı 130 bin TL’yi aşmayanlar yüzde 45 vergi diliminde olacak.
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