ÖTV indirimi olacak mı? OYDER Başkanı'ndan önemli açıklama

Otomobil alabilmek için uygun taşıt kredisinin yanı sıra ÖTV indirimi için de beklentiye giren vatandaşlara OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu'ndan önemli bir açıklama geldi. ÖTV indirimi konusunda kendisine yöneltilen bir soruyu cevaplayan Şahsuvaroğlu, şu açıklamada bulundu;



"Bu doğru bir enformasyon değil. Özellikle şu anda satışların hareketli olduğu dönemde biz yetkili satıcılar zaten ÖTV indiriminin gelmeyeceğini tüketicilerimize günlerdir söylüyoruz. Bu dedikoduları çıkaranların amaçlarını bilemiyorum ama altını çizmek istiyorum ki “ÖTV indirimi” beklemiyoruz"