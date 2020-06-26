ÖTV indirimi olacak mı? 2020 Araçlarda ÖTV indirimi yapılacak mı?
ÖTV indiriminin olup olmayacağı araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Araba almak isteyen vatandaşlar yapılan açıklamaları yakından takip ediyorlar. Taşıt kredisi faiz oranlarında yapılan düşüşün ardından bu konuda da bir indirim olup olmayacağı merak konusu. OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu konu ile ilgili açıklama yaptı. İşte detaylar…
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ÖTV indirimi olacak mı sorusu yoğun ilgi görüyor. Kamu bankaları tarafından yapılan taşıt kredisi kampanyalarının ardından ÖTV ile ilgili bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı merak konusu. OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu konu ile ilgili açıklama yaptı. Murat Şahsuvaroğlu, ‘Bu doğru bir enformasyon değil. Özellikle şu anda satışların hareketli olduğu dönemde biz yetkili satıcılar zaten ÖTV indiriminin gelmeyeceğini tüketicilerimize günlerdir söylüyoruz.’ dedi.
ÖTV İNDİRİMİ OLACAK MI? Otomobil alabilmek için uygun taşıt kredisinin yanı sıra ÖTV indirimi için de beklentiye giren vatandaşlara OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu'ndan önemli bir açıklama geldi. ÖTV indirimi konusunda kendisine yöneltilen bir soruyu cevaplayan Şahsuvaroğlu, şu açıklamada bulundu;
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"Bu doğru bir enformasyon değil. Özellikle şu anda satışların hareketli olduğu dönemde biz yetkili satıcılar zaten ÖTV indiriminin gelmeyeceğini tüketicilerimize günlerdir söylüyoruz. Bu dedikoduları çıkaranların amaçlarını bilemiyorum ama altını çizmek istiyorum ki “ÖTV indirimi” beklemiyoruz" OYDER Başkanı, açıklamasında haziran ayı otomobil satışlarının iyi gittiğini, hatta 2019 yılı satışlarını geride bırakmasını beklediğini de belirtti. “Sıfır km araçlar için” yüzde 0.49 faizli kredi kampanyasının, geçen yıl 1 Ekim’de başladığını hatırlatan Şahsuvaroğlu, "Bu kampanya özellikle yerli üretimi desteklemek adına düzenlendi ancak diğer markalar da özel bankalar aracılığı ile eşlik etti... 30 Haziran’da bitecekti fakat hükümetimiz bu tarihi öteleyerek kampanyanın devamını sağladı. Dolayısıyla otomotiv sektöründe geçmiş aylarda pandemi nedeniyle durmaya yakın olan satışlar, Mayıs ayıyla birlikte harekete geçti ve şu anda Haziran satışları geçen yılın aynı döneminin üstünde kapanacak gibi bir performans gösteriyor. Bulunurlukla ilgili sıkıntı ise hepimizin sıkıntısı, sonuçta bizler de tüketiciyiz” dedi.
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ÖTV NEDİR?
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. İlk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle gündeme gelmiş ve yine aynı amaçla 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile kabul edilmiştir. Avrupa Birliği'nde bu verginin uygulanmasındaki amaç, gelir elde etmekten ziyade sosyal fayda sağlamaktır. Bu nedende ÖTV, lüks (mücevher, kürk vb.), sağlığa zararlı (alkol, sigara vb.), çevreye zararlı (benzin vb.) mallara uygulanır.