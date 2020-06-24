Sıfır araçlarda ÖTV indirimi 2020 bekleniyor mu? 'ÖTV indirimi olacak mı' sorusuna o isimden yanıt
ÖTV indirimi olacak mı sorusu ile sıfır araç alım satımı konusundaki kararsızlıklarını gidermek isteyen binlerce tüketici, yetkili mercilerin bu konuda herhangi bir açıklama yapıp yapmadığını merak ediyor. Halihazırda devlet bankaları tarafından uygulanan uygun oranlı taşıt kredisi faizlerinden de faydalanarak ÖTV indirimi olması halinde sıfır araç almaya niyetlenecek olan vatandaşlar, OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu'nun açıklamalarının ardından ÖTV indirimi konusundaki umutlarını yitirdi. İşte, ÖTV indirimi olacak mı sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler
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ÖTV indirimi ne zaman sorusu, son günlerde gündemde yer alan konuların başında geliyor. ÖTV indirimi için bir süredir beklenti içerisinde olan vatandaşlar için Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu önemli açıklamalarda bulundu. Taşıt kredisi faizlerinin düşmesinin ardından ÖTV indirimi için beklenti içerisine giren birçok vatandaşa, bu hususta güncel gelişmeleri takip ediyordu. Bu konuda en önemli açıklama, OYDER Başkanı Şahsuvaroğlu'ndan geldi. Peki, açıklamaya göre ÖTV indirimi olacak mı ve beklenen tablo nedir? İşte, o detaylar
ÖTV İNDİRİMİ OLACAK MI?
Otomobil alabilmek için uygun taşıt kredisinin yanı sıra ÖTV indirimi için de beklentiye giren vatandaşlara OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu'ndan önemli bir açıklama geldi. ÖTV indirimi konusunda kendisine yöneltilen bir soruyu cevaplayan Şahsuvaroğlu, şu açıklamada bulundu;
"Bu doğru bir enformasyon değil. Özellikle şu anda satışların hareketli olduğu dönemde biz yetkili satıcılar zaten ÖTV indiriminin gelmeyeceğini tüketicilerimize günlerdir söylüyoruz. Bu dedikoduları çıkaranların amaçlarını bilemiyorum ama altını çizmek istiyorum ki “ÖTV indirimi” beklemiyoruz"
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UYGUN FAİZLİ TAŞIT KREDİSİ HANGİ MARKALARDA GEÇERLİ?
Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır km binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilerimize firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık %0,49 - %0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.
Vakıfbank'ın yayımladığı bilgilere göre; Fiat, Honda, Hyundai, Toyota kampanya dahilinde yer alacak.
Halkbank'ın yayımladığı bilgilere göre; Binek araçlar olarak Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Toyota; Ticari araçlar olarak ise BMC, Fiat, Ford, GAZ, Güleryüz, Isuzu, Karsan, Mercedes, Otokar yerli üretim araçlar olarak değer görecek.
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Taşıt Kredisi Destek Kredi Paketi’nden;
Anlaşmalı yerli otomotiv üretimi yapan firmalardan satın alacağınız 0 km taşıt için, belirli marka ve modellerde aylık %0,49’dan başlayan faiz oranları ile 60 aya varan vade kadar 120.000 TL’ye kadar,
Satın alacağınız 7 yaşına kadar olan 2.El Taşıt içinse, aylık %0,82 faiz oranı ile 6 ay ödemesiz dönemli, 60 aya varan vade seçenekleriyle 150.000 TL'ye kadar yararlanabilirsiniz.