Sıfır araçlarda ÖTV indirimi 2020 bekleniyor mu? 'ÖTV indirimi olacak mı' sorusuna o isimden yanıt

ÖTV indirimi ne zaman sorusu, son günlerde gündemde yer alan konuların başında geliyor. ÖTV indirimi için bir süredir beklenti içerisinde olan vatandaşlar için Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu önemli açıklamalarda bulundu. Taşıt kredisi faizlerinin düşmesinin ardından ÖTV indirimi için beklenti içerisine giren birçok vatandaşa, bu hususta güncel gelişmeleri takip ediyordu. Bu konuda en önemli açıklama, OYDER Başkanı Şahsuvaroğlu'ndan geldi. Peki, açıklamaya göre ÖTV indirimi olacak mı ve beklenen tablo nedir? İşte, o detaylar



ÖTV İNDİRİMİ OLACAK MI?



Otomobil alabilmek için uygun taşıt kredisinin yanı sıra ÖTV indirimi için de beklentiye giren vatandaşlara OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu'ndan önemli bir açıklama geldi. ÖTV indirimi konusunda kendisine yöneltilen bir soruyu cevaplayan Şahsuvaroğlu, şu açıklamada bulundu;



"Bu doğru bir enformasyon değil. Özellikle şu anda satışların hareketli olduğu dönemde biz yetkili satıcılar zaten ÖTV indiriminin gelmeyeceğini tüketicilerimize günlerdir söylüyoruz. Bu dedikoduları çıkaranların amaçlarını bilemiyorum ama altını çizmek istiyorum ki “ÖTV indirimi” beklemiyoruz"