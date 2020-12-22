Oturma odasında hayat

Oysa şimdi durum farklı. Ünlüler evlerinin çeşitli bölümlerinde çekilen pozlarına yer veriyorlar bu süreçte. Bazıları günlük giysileriyle yazıları da sırf o pozlar için giydikleri kıyafetler ve özel makyajlarıyla.. Bir bakalım ünlülerin oturma odası pozlarına... Kim nasıl poz vermiş.