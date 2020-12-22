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Haber Giriş: 22 Aralık 2020 - 13:25 | 

Oturma odasında hayat

Geçmiş yıllarda özellikle Noel ya da yılbaşı önceki ünlülerin sosyal medyada paylaştıkları pozlarını hazırlıyor musunuz? Şimdi onlar çok eskilerde kalmış gibi.. Koronavirüs pandemisinin dünyayı etkisi altına almasından önce ünlüler özellikle de kutlamalar öncesi ya da kutlamalar sırasında dünyanın önde gelen tatil beldelerinden, gittikleri partilerden fotoğraflar paylaşırdı.

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Oysa şimdi durum farklı. Ünlüler evlerinin çeşitli bölümlerinde çekilen pozlarına yer veriyorlar bu süreçte. Bazıları günlük giysileriyle yazıları da sırf o pozlar için giydikleri kıyafetler ve özel makyajlarıyla.. Bir bakalım ünlülerin oturma odası pozlarına... Kim nasıl poz vermiş.

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Brooke Shields, arka plana süslediği Noel ağacını alıp bu pozu verdi.

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Bebeğini uyutan Gigi Hadid boş kalınca oturma odasının kanepesinde bu selfie pozunu çekti.

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David Beckham'ın köpeğiyle oturma odası keyfi.

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Elizabeth Hurley, yılın en kısa günü ve en uzun gecesinin herkes için iyi bir geleceğin habercisi olmasıyla ilgili dileklerini oturma odasında çektiği bu pozla paylaştı.

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Hayley Baldwin Bieber, oturma odasının şöminesi önünde bu pozu verdi.

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Eva Herzigova ve kocasının oturma odası pozu.

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Khloe Kardashian da süslediği çam ağacının önünde bu pozu verdi.

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Ireland Baldwin'in kanepe keyfi.

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Kourtney Kardashian, bu iddialı pozu paylaştı.

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Kylie Jenner, birkaç ay önce aldığı milyon dolarlık evinin oturma odasından bu pozu paylaştı.

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Jenner'ın evinin içinde güneş gözlüğü takması sosyal medyada espri konusu oldu.

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Sharon Stone'un bu kanepe pozunu oğlu çekmiş.

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