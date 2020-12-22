Oturma odasında hayat

Geçmiş yıllarda özellikle Noel ya da yılbaşı önceki ünlülerin sosyal medyada paylaştıkları pozlarını hazırlıyor musunuz? Şimdi onlar çok eskilerde kalmış gibi.. Koronavirüs pandemisinin dünyayı etkisi altına almasından önce ünlüler özellikle de kutlamalar öncesi ya da kutlamalar sırasında dünyanın önde gelen tatil beldelerinden, gittikleri partilerden fotoğraflar paylaşırdı.
Oysa şimdi durum farklı. Ünlüler evlerinin çeşitli bölümlerinde çekilen pozlarına yer veriyorlar bu süreçte. Bazıları günlük giysileriyle yazıları da sırf o pozlar için giydikleri kıyafetler ve özel makyajlarıyla.. Bir bakalım ünlülerin oturma odası pozlarına... Kim nasıl poz vermiş.
2
Abone Ol
Brooke Shields, arka plana süslediği Noel ağacını alıp bu pozu verdi.
3
Abone Ol
Bebeğini uyutan Gigi Hadid boş kalınca oturma odasının kanepesinde bu selfie pozunu çekti.
4
Abone Ol
David Beckham'ın köpeğiyle oturma odası keyfi.
5
Abone Ol
Elizabeth Hurley, yılın en kısa günü ve en uzun gecesinin herkes için iyi bir geleceğin habercisi olmasıyla ilgili dileklerini oturma odasında çektiği bu pozla paylaştı.
6
Abone Ol
Hayley Baldwin Bieber, oturma odasının şöminesi önünde bu pozu verdi.
7
Abone Ol
Eva Herzigova ve kocasının oturma odası pozu.
8
Abone Ol
Khloe Kardashian da süslediği çam ağacının önünde bu pozu verdi.
9
Abone Ol
Ireland Baldwin'in kanepe keyfi.
10
Abone Ol
Kourtney Kardashian, bu iddialı pozu paylaştı.
11
Abone Ol
Kylie Jenner, birkaç ay önce aldığı milyon dolarlık evinin oturma odasından bu pozu paylaştı.
12
Abone Ol
Jenner'ın evinin içinde güneş gözlüğü takması sosyal medyada espri konusu oldu.