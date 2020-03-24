Oturma odamdan canlı yayındayım

Daha iki gün öncesine kadar radyo yayınlarını yapmak için her gün merkez binaya gidip gelen ünlü yıldız da artık evden çalışmaya başladı. Evinden ilk canlı yayınını da dün akşam üzeri yaptı.
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OTURMA ODASINDAN YAYIN
Bütün dünyayı kasıp kavuran corona virüs salgını nedeniyle bu konuda çok direnen İngiltere'de de milyonlarca kişi evine kapandı. Çok sayıda kişi de evinden çalışmaya başladı. Bunlardan biri de uzun süredir bir radyo kanalında çalışan Kelly Brook.
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HAZIRLIKLAR TAMAM
Birkaç gün öncesine kadar, çalıştığı radyonun Londra'daki merkezine gidip gelen Brook, artık evinden yayın yapmaya başladı. Merkezdeki iş arkadaşıyla paslaşarak yayın yapan Brook, evinden nasıl çalıştığını da sosyal medya sayfasından takipçilerine duyurdu.
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TEKNOLOJİ NE HARİKA!
40 yaşındaki Brook, evinde kurduğu yayın odasından çekilen video ve fotoğraflarını Instagram sayfasında paylaştı. Brook "Teknoloji ne kadar harika. Oturma odamdan yayın yapıyorum" diyerek takipçilerine duyurdu.
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TAKİPÇİLERİ EVİNİ EZBERE BİLİYOR
Kelly Brook'un radyo programını yayınladığı evi de uzun süredir yıldızın Instagram paylaşımları sayesinde takipçileri tarafından biliniyor.
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ADI 'KULÜBE' AMA...
Brook, doğduğu Kent bölgesinde yıllar önce satın alıp restore ettirdiği Tudor tarzı bir kulübe. "Kulübe" dediğimize bakmayın, her ne kadar Brook birçok meslektaşı gibi bir malikanede yaşamasa da kulübesinin içinde her tür olanak var.
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BİR MİLYON STERLİNİN ÜZERİNDE
15'inci yüzyıl tarzı inşa edilen bu evi Brook, 10 yıl önce satın aldı. En ince ayrıntısına kadar renovasyondan geçen evin şu anki değeri 1 milyon sterlinin üzerinde. Brook, eskiden beri uygun fiyatla eski evleri alıp restore ettiriyor.
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ÖZENLE DÖŞENDİ
Brook'un, Fransız sevgilisi Jeremy Parisi ile birlikte yaşadığı ev, çok geniş bir arazi içinde kurulu. Özel düzenleme yapılmış geniş bir bahçesi ve bahçede de yüzme havuzu ile özel piknik alanları bulunuyor.
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BAHÇECİLİKTE DE İDDİALI
Kelly Brook, uzun süredir bahçecilik ile de ilgili. Bahçesinde çeşit çeşit çiçekler ve meyveler yetiştiriyor. Hatta bahçesinin mahsulü olan armutlardan üretilen bir meyve suyunu da bir süre önce piyasaya sunmuştu.
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SANKI INSTAGRAM İÇİN TASARLANMIŞ
Brook'un dönümlerce uzanan bakımlı bahçeleri güzel yıldızın toprağa olan düşkünlüğünün bir göstergesi. Ama evinin içi de tıpkı bahçesi kadar etkileyici. Özellikle de sosyal medyadaki takipçilerine "Sanki Instagram'da fotoğraf paylaşmak için satın alınıp dekore edilmiş" dedirtecek kadar etkileyici.