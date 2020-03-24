MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriOturma odamdan canlı yayındayım
GeriMagazin Oturma odamdan canlı yayındayım
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 24 Mart 2020 - 14:06, /

Oturma odamdan canlı yayındayım

Daha iki gün öncesine kadar radyo yayınlarını yapmak için her gün merkez binaya gidip gelen ünlü yıldız da artık evden çalışmaya başladı. Evinden ilk canlı yayınını da dün akşam üzeri yaptı.

INSTAGRAM

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1OTURMA ODASINDAN YAYIN

OTURMA ODASINDAN YAYIN

Bütün dünyayı kasıp kavuran corona virüs salgını nedeniyle bu konuda çok direnen İngiltere'de de milyonlarca kişi evine kapandı. Çok sayıda kişi de evinden çalışmaya başladı. Bunlardan biri de uzun süredir bir radyo kanalında çalışan Kelly Brook.

2HAZIRLIKLAR TAMAM

HAZIRLIKLAR TAMAM

Birkaç gün öncesine kadar, çalıştığı radyonun Londra'daki merkezine gidip gelen Brook, artık evinden yayın yapmaya başladı. Merkezdeki iş arkadaşıyla paslaşarak yayın yapan Brook, evinden nasıl çalıştığını da sosyal medya sayfasından takipçilerine duyurdu.

3TEKNOLOJİ NE HARİKA

TEKNOLOJİ NE HARİKA!

40 yaşındaki Brook, evinde kurduğu yayın odasından çekilen video ve fotoğraflarını Instagram sayfasında paylaştı. Brook "Teknoloji ne kadar harika. Oturma odamdan yayın yapıyorum" diyerek takipçilerine duyurdu.

4TAKİPÇİLERİ EVİNİ EZBERE BİLİYOR

TAKİPÇİLERİ EVİNİ EZBERE BİLİYOR

Kelly Brook'un radyo programını yayınladığı evi de uzun süredir yıldızın Instagram paylaşımları sayesinde takipçileri tarafından biliniyor.

5ADI KULÜBE AMA...

ADI 'KULÜBE' AMA...

Brook, doğduğu Kent bölgesinde yıllar önce satın alıp restore ettirdiği Tudor tarzı bir kulübe. "Kulübe" dediğimize bakmayın, her ne kadar Brook birçok meslektaşı gibi bir malikanede yaşamasa da kulübesinin içinde her tür olanak var.

6BİR MİLYON STERLİNİN ÜZERİNDE

BİR MİLYON STERLİNİN ÜZERİNDE

 15'inci yüzyıl tarzı inşa edilen bu evi Brook, 10 yıl önce satın aldı. En ince ayrıntısına kadar renovasyondan geçen evin şu anki değeri 1 milyon sterlinin üzerinde. Brook, eskiden beri uygun fiyatla eski evleri alıp restore ettiriyor.

7ÖZENLE DÖŞENDİ

ÖZENLE DÖŞENDİ

Brook'un, Fransız sevgilisi Jeremy Parisi ile birlikte yaşadığı ev, çok geniş bir arazi içinde kurulu. Özel düzenleme yapılmış geniş bir bahçesi ve bahçede de yüzme havuzu ile özel piknik alanları bulunuyor.

8BAHÇECİLİKTE DE İDDİALI

BAHÇECİLİKTE DE İDDİALI

 Kelly Brook, uzun süredir bahçecilik ile de ilgili. Bahçesinde çeşit çeşit çiçekler ve meyveler yetiştiriyor. Hatta bahçesinin mahsulü olan armutlardan üretilen bir meyve suyunu da bir süre önce piyasaya sunmuştu.

9SANKI INSTAGRAM İÇİN TASARLANMIŞ

SANKI INSTAGRAM İÇİN TASARLANMIŞ

 Brook'un dönümlerce uzanan bakımlı bahçeleri güzel yıldızın toprağa olan düşkünlüğünün bir göstergesi. Ama evinin içi de tıpkı bahçesi kadar etkileyici. Özellikle de sosyal medyadaki takipçilerine "Sanki Instagram'da fotoğraf paylaşmak için satın alınıp dekore edilmiş" dedirtecek kadar etkileyici.

10
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi