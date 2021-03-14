Otoparkta sinir krizi...Kaan Tangöze ve Kıvılcım Ural arasında son kavga
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...
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Zaman zaman kavga haberleriyle gündeme gelen Kaan Tangöze ve Kıvılcım Ural arasında son kavga bir AVM’de yaşandı.
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ALIŞVERİŞ TORBALARINI FIRLATTI
Çift, geçtiğimiz günlerde birlikte gittikleri Zorlu AVM’nin otoparkında tartışma yaşadı. Sinirlenen Kıvılcım Ural elindeki alışveriş torbalarını yere fırlatıp yeniden AVM’ye döndü. Kaan Tangöze ise aracına binerek oradan ayrıldı.
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KEREM BÜRSİN'E DESTEK
“SEN Çal Kapımı” adlı dizide birlikte rol alan Hande Erçel ve Kerem Bürsin önceki gün Bebek’te bulunan yapım şirketinden çıkarken objektife takıldı. Minik köpeği Hector’u kucağından indirmeyen Bürsin’e Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen “Yılın Yıldızları Ödülleri” töreninde sunucu Bay J ile yaşadığı kriz soruldu. Bay J’nin “Kerem Bey zor şartlarda çalışıyor. Gözleriniz dolacak ama geçen yıl bölüm başı 120 bin lira alarak çalışmaya devam etti” sözlerinin ardından salonu terk eden oyuncu, “Böyle bir şeye zaman ayırıp konuşmaya dahi gerek yok” dedi. Partnerine destek olan Erçel ise “Ben partnerimin kalbini biliyorum çok gereksiz bir çıkış oldu” diye konuştu. Behlül AYDIN
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SAĞLIKÇIYI AFFETTİ
ÜNLÜ oyuncu Deniz Çakır’ın 10 ay önce evinin önündeki elektrikli bisikleti çalındı. Çakır’ın şikayeti üzerine polis, bisikleti çalan kişinin özel bir hastanede erkek hemşire olduğunu tespit etti. Bisikleti teslim eden 36 yaşındaki U.K. “Hemşireyim, pandemide hastaneye gidemeyen hastalara evinde hizmet vermek için bisikleti kullanırım diye aldım. Pişmanım” dedi. Durumu öğrenen Çakır şikâyetini geri çekti ve bisikletini çalan sağlıkçıyı affetti. Ünlü oyuncu, bisikletin sağlıkçıda kalmasını istedi. Özden ATİK / DHA
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50 BİN LİRALIK JEST
Sürpriz şekilde başlayan ilişkileriyle magazin gündeminden düşmeyen oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç, geçtiğimiz gün Zorlu AVM’de alışverişteydi.Yemek öncesi mağazaları dolaşan çift, bir mücevher dükkanına da uğradı. Oğuzhan Koç, sevgilisinin çok beğendiği altın bilekliği onun için 50 bin lira ödeyerek satın aldı.
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YENİ ALBÜM GELİYOR
TÜRK rock müziğinin ünlü isimlerinden Teoman geçtiğimiz cuma günü online konser verdi. Trump Sahne’den çevrim içi yayınlanan konserle evlere konuk olan ünlü rockçı, “Gecenin Sonuna Yolculuk” isimli yeni çıkacak albümünün müjdesini sevenleriyle paylaştı. Yeni albümüne ismini veren şarkısını seslendiren Teoman geçmişten günümüze en sevilen parçalarını da hayranları için söyledi.