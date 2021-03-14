Otoparkta sinir krizi...Kaan Tangöze ve Kıvılcım Ural arasında son kavga

KEREM BÜRSİN'E DESTEK “SEN Çal Kapımı” adlı dizide birlikte rol alan Hande Erçel ve Kerem Bürsin önceki gün Bebek’te bulunan yapım şirketinden çıkarken objektife takıldı. Minik köpeği Hector’u kucağından indirmeyen Bürsin’e Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen “Yılın Yıldızları Ödülleri” töreninde sunucu Bay J ile yaşadığı kriz soruldu. Bay J’nin “Kerem Bey zor şartlarda çalışıyor. Gözleriniz dolacak ama geçen yıl bölüm başı 120 bin lira alarak çalışmaya devam etti” sözlerinin ardından salonu terk eden oyuncu, “Böyle bir şeye zaman ayırıp konuşmaya dahi gerek yok” dedi. Partnerine destek olan Erçel ise “Ben partnerimin kalbini biliyorum çok gereksiz bir çıkış oldu” diye konuştu. Behlül AYDIN