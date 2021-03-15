Otopark yönetmeliği 2021 yılında uygulamaya konulacak mı? İşte, önemli detaylar

1) Her daire için en az bir otopark zorunluluğu uygulamasında değişikliğe gidilerek, daire büyüklüklerine göre otopark zorunluluğu uygulaması geliyor. 80 metrekareden küçük her 3 daire için en az 1 otopark, 80-120 metrekare arasındaki her 2 daire için en az 1 otopark, 120-180 metrekare arasındaki her daire için en az 1 otopark ve 180 metrekare üzeri her daire için 2 adet otopark yeri ayrılması hükmü getirilecek. Dükkân, mağaza, banka gibi fonksiyonlarda her 30 metrekare için 1 adet olan otopark zorunluluğu, her 40 metrekare için 1 adet olarak, büro binalarında her 40 metrekare için 1 adet olan otopark zorunluluğu, her 50 metrekare için 1 adet olacak şekilde revize edilecek.



BODRUM ŞART DEĞİL



2) Otoparkın bina bodrumunda karşılanması zorunluluğu kaldırılarak talebe göre binanın bodrumunda ya da parsel arka, yan bahçesi veya ön bahçesinde veyahut bu bahçelerin altında öncelik olmadan karşılanabilmesi hükmü getirilecek.



3) Parsel arka bahçesinde binalara 2 metreden fazla yaklaşmamak ve zemin kat yüksekliğini aşmamak kaydı ile mekanik otopark yapılabilecek.



4) 120 metrekareden küçük olup 3 kat ve üzeri yapı bulunan parsellerde, talep halinde otoparkın bedel karşılığı bölge otoparkından temin edilebilmesi sağlanacak.



5) 250 metrekareden küçük parsellerde otopark ihtiyacının yarısının parselde karşılanması kaydı ile zorunlu otopark adedi yüzde 50 azaltılacak.