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Sigorta
Haber Giriş: 02 Temmuz 2020 - 07:57,

Otomotiv markaları fiyat listelerini güncelledi! İşte en ucuz sıfır otomobiller

Koronavirüs nedeniyle üretimlerin aksamasından dolayı bazı firmalar otomobil fiyatlarına zam yaptı.

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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Temmuz ayının gelmesiyle birlikte otomobil firmalarından bazıları fiyat değişikliğine gitti. Koronavirüs nedeniyle üretimleri sekteye uğrayan firmalar otomobil yetiştirmek için fabrikalarını yeniden faaliyete geçirdi.

İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller

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Alfa Romeo Giulietta 244.900 lira

3
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Audi A3 Sportback 289.000 lira

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Citroen C-Elysee 145.000 lira

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Dacia Logan MCV 116.500 lira

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Fiat Panda 99.900 lira

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Ford Fiesta 171 bin lira

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Honda Civic Sedan 195.600 lira

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Kia Picanto 126.600 lira

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Mercedes A180 Sedan 294.500 lira

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Nissan Micra 138.400 lira

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Opel Corsa 135.800 lira

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Peugeot 301 149.900 lira

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Renault Symbol 112.250 lira

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Seat Ibiza 157.000 lira

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Toyota Yaris 120.150 lira

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Volkswagen Polo 143.400 lira

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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