Otomotiv markaları fiyat listelerini güncelledi! İşte en ucuz sıfır otomobiller

Temmuz ayının gelmesiyle birlikte otomobil firmalarından bazıları fiyat değişikliğine gitti. Koronavirüs nedeniyle üretimleri sekteye uğrayan firmalar otomobil yetiştirmek için fabrikalarını yeniden faaliyete geçirdi. İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobillerAlfa Romeo Giulietta 244.900 liraAudi A3 Sportback 289.000 liraCitroen C-Elysee 145.000 liraDacia Logan MCV 116.500 liraFiat Panda 99.900 liraFord Fiesta 171 bin liraHonda Civic Sedan 195.600 liraKia Picanto 126.600 liraMercedes A180 Sedan 294.500 liraNissan Micra 138.400 liraOpel Corsa 135.800 liraPeugeot 301 149.900 liraRenault Symbol 112.250 liraSeat Ibiza 157.000 liraToyota Yaris 120.150 liraVolkswagen Polo 143.400 lira