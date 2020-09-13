Otomobilinizdeki gizli özellikleri biliyor musunuz?

Ford Focus Ghıa



Aracın uzaktan kumandasının kilitleme ve açma butonlarına 5 saniye bastığınızda sinyaller çalışmaya başlar. Bu işlemden sonra açma tuşuna bir kez bastığınızda sürücü kapısı açılır. İki defa bastığınızda ise bütün kapılar açılır.