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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 13 Eylül 2020 - 12:01 | 

Otomobilinizdeki gizli özellikleri biliyor musunuz?

Otomobil üreticileri bazı özellikleri gizli tutarak satış gerçekleştiriyor. İşte o özellikler...

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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Otomobillerde teknoloji oldukça ilerledi. Kullanıcıların hemen her ihtiyacına karşılık verecek teknolojiler otomobil kullanmayı da kolaylaştırdı.

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Bazı markalarda gizli kalmış özellikler bulunuyor. Özellikleri açmak için ise birkaç işlem yapmanız gerekiyor.

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İşte o işlemler...

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Opel Corsa

Arabanın anahtarını kontağa takıp, silecek ve sinyal kolunu birlikte çekerseniz P1-P7 arasındaki özellikler eş zamanlı olarak programlanabilir.

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P1, aracın dış lambalarının açılmasını ya da kapanmasını sağlar.

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P2, yağmurlu havada sileceklerinizi çalıştırdığınızda aracınızı geri vitese almanız durumunda silecekleri de çalıştırır.

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P3, şerit değiştirmede kullanılır. Şerit değiştirme sinyalini vermek için yavaşça sinyal çubuğuna basıldığında sinyalin kendiliğinden ne zaman kapanması gerektiğini belirler.

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P4, hareket halinde olan aracın dört kapısının da aynı andan kilitlenip kilitlenmemesini sağlar.

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P5, aracınızda hız kontrol özelliği bulunuyorsa bu hız ayarını yapar.

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P6, aracın saatte 90 km hızla gittiğini belirlediğinde size sesli olarak uyarır.

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P7, sağ ve sol sinyal sesinin yüksekliğini ayarlar.

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Kontağı çalıştırmadan önce ayarlar tuşuna yaklaşık 3 saniye bastığınızda yol bilgisayarında LCD ekran ısısı, ECU donanım versiyonu akü voltajı, hız, motor soğutma suyunun sıcaklığı vs. bilgileri ekranda görünür.

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Kontağı kapattıktan sonra sinyal kolunu aşağıya doğru çektiğinizde sol taraftaki park lambası, yukarı çektiğinizde de aracın sağ tarafındaki park lambaları yanmaya başlar.

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Peugeot 307

Bu araçta 10 km hızın üzerine çıktığınızda aracın kapıları kendiliğinden kilitlenir.

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Eğer yol bilgisayarından araka cam sileceklerini ayarlarsanız yağmur yağarken aracınızı geri vitese aldığınızda arka silecekelr otomatik olarak çalışmaya başlar.

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Volkswagen Golf

Bu araçlarda Coming Home özelliği otomatiktir.

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Yol bilgisayarına ek yakıt özelliğinin eklenmesi ile ilave edilmesi gereken gereken benzinin litresi gösterilir.

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Gündüz farları aracın teybinde kapatılı açılabilir.

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Araç geri vitese alındığında sağ taraftaki aynası aşağıya iner.

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Aracı kilitleyip gidildiğinde eğer yağmur yağarsa ve aracın camları açık kalmışsa otomatik olan kapanır.

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Ford Focus Ghıa

Aracın uzaktan kumandasının kilitleme ve açma butonlarına 5 saniye bastığınızda sinyaller çalışmaya başlar. Bu işlemden sonra açma tuşuna bir kez bastığınızda sürücü kapısı açılır. İki defa bastığınızda ise bütün kapılar açılır.

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Araçtan ayrılırken anahtardaki kilitleme butonuna basarak kapıları kilitledikten sonra yaklaşık 5 saniye kadar kilitleme tuşuna bastığınızda aracın tüm açık camları otomatik olarak kapanır.

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Yukarıdaki durumun tam tersini yapmanız da mümkündür. Aracın kilidini açtıktan sonra açma tuşuna yaklaşık 5 saniye basmanız tüm camların açılmasını sağlar.

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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