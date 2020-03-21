Otomobili olanlar corona virüsten nasıl korunacak? İşte o yöntem

“Öncelikle dikkat edilmesi gereken hususlar var. Burada kullanılacak ürünler çok önemli. Bu işi uzun süredir yapan, belirli bir müşteri profiline ve ürün kalitesine sahip standartları olan firmalar var. Geçtiğimiz günlerde bir toplantı yaptık. Bütün firma sahibi arkadaşlarımızla birlikte belirli kararlar aldık. Zaten kurumsal olarak bilinen firmalar kullandıkları ürünlerle Sağlık Bakanlığından onaylı, ruhsatlı ürünler ve belirli fiyat politikalarıyla kendini gösteriyor. Biz, halkımızın bu hizmete daha rahat ulaşabilmesi için eskiden süregelen fiyatları daha da aşağıya çekerek herkesin ulaşabileceği seviyelere indirdik. Öncelikle dikkat edilmesi gereken; bu hizmeti doğru firmalardan almak. Araçların içerisinde koltuklar, taban, tavan, kapı içleri, döşemeler hepsi kirlenmiş oluyor. Biz bunları antibakteriyel temizlik ürünleriyle ilk önce fırçalarla, süngerlerle, bu işe uygun olan malzemelerle temizleyerek adeta köpük köpük yıkıyoruz. Daha sonra bu kirli suyu vakum aletleriyle çekiyoruz. Bu işlem araba iyice temizlenene kadar devam ediyor. Daha sonra ısı jeneratörleriyle araçların içlerini güzelce kurutuyoruz. Bundan sonra kullandığımız ürün Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı hidrojen peroksit ve gümüş iyonları içeren çok kuvvetli bir dezenfektan. Biz bunu aracın döşemelerine, tabanına, tavanına, ön göğse, kapı içlerine ellerimizin çocuklarımızın temas ettiği bütün noktalara iyice sıkıyoruz ve bunu kurumaya bırakıyoruz. Bu ürün 15 gün süreyle araçlarda dezenfeksiyonu sağlıyor.”