Otomobilde aile kavgası:Gözyaşları içinde perişan

KRIS JENNER'A IRK AYRIMCILIĞI SUÇLAMASI Kanye West, 2018 yılından bu yana Kim kardashian'dan boşanmaya çalıştığını da söylemişti. West, daha da ileri gidip kayınvalidesi Kris Jenner'ı, Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un'a benzetip ondan Kris Jong Un olarak söz etmişti. West, Kris Jenner'ı "beyaz ırkın üstünlüğüne inanan biri" olarak da tanımlamıştı.