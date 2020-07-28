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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 28 Temmuz 2020 - 10:51,

Otomobilde aile kavgası:Gözyaşları içinde perişan

Gösteri dünyasının en göz önündeki çiftlerinden biri olan Kim Kardashian ve Kanye West arasındaki sular bir türü durulmuyor.

Backgrid USA 

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1GERİLİM ZİRVEDE
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GERİLİM ZİRVEDE

Gelecek seçimlerde ABD başkanlığına adaylığını koyan ve yaptığı ilk miting sırasında söyledikleriyle gündem olan West ile Kardashian arasında uzun süredir devam eden gerilimin bu konuşmadan sonra zirveye tırmandığı ileri sürülüyordu.

2BOŞANMAYA ÇALIŞTI
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BOŞANMAYA ÇALIŞTI

Kardashian'ın büyük çocukları North'a hamile olduğu anlaşılınca kürtaj yaptırmayı düşündüklerini itiraf eden West, bir dönem eşinden boşanmaya çalıştığını da söyleyerek bu itiraf zincirine yeni bir halka daha eklemişti.

3İLİŞKİLERİ GİTTİKÇE ZORLAŞIYOR
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İLİŞKİLERİ GİTTİKÇE ZORLAŞIYOR

West'in, gözyaşlarına boğulduğu o konuşmanın ardından Kim Kardashian, eşinin ruh sağlığından endişe etmiş ve onunla bu konuda konuşmak istemişti. Fakat West, ne bu konuda konuşmak istedi ne de Kim Kardashian ile görüşmek.

4GÖZYAŞLARI İÇİNDE TARTIŞMA
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GÖZYAŞLARI İÇİNDE TARTIŞMA

İşte bu iddiaların ardından Kim Kardashian ve Kanye West, önceki gün ABD'nin Wyoming kentinde araçlarının içinde görüntülendi. Çiftin hararetli bir tartışmanın tam ortasında olması dikkat çekti.

5UZAKTAN GÖRÜNTÜLENDİLER
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UZAKTAN GÖRÜNTÜLENDİLER

O konuşma sırasında Kim Kardashian, kendini tutamayarak gözyaşlarına boğuldu. Çift, uzaktan görüntülendiklerini fark ettikten sonra Kardashian, gözyaşlarını silip başını diğer yana çevirdi.

6EŞİNİ SUÇLADI
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EŞİNİ SUÇLADI

Kim Kardashian ve Kanye West'in arasının bir süredir kötü olduğu ileri sürülüyordu. 43 yaşındaki Kanye West, önceki gün Twitter üzerinden eşi Kim Kardashian'ı Meek Mill ile ilişki yaşamakla suçladı. 

7KRIS JENNERA IRK AYRIMCILIĞI SUÇLAMASI
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KRIS JENNER'A IRK AYRIMCILIĞI SUÇLAMASI

Kanye West, 2018 yılından bu yana Kim kardashian'dan boşanmaya çalıştığını da söylemişti. West, daha da ileri gidip kayınvalidesi Kris Jenner'ı, Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un'a benzetip ondan Kris Jong Un olarak söz etmişti. West, Kris Jenner'ı "beyaz ırkın üstünlüğüne inanan biri" olarak da tanımlamıştı.

8KARDASHIANIN AÇIKLAMASI
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KARDASHIAN'IN AÇIKLAMASI

Bu olayların ardından bir açıklama yapan Kim Kardashian, eşi Kanye West'in bipolar bozukluğu olduğunu belirtip böyle durumlarda "kendisini güçsüz" hissettiğini ifade etmişti. Kanye West de daha sonra Twitter üzerinden eşi Kim Kardashian'dar özür dilemişti.

9DÖRT ÇOCUKLU AİLE
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DÖRT ÇOCUKLU AİLE

39 yaşındaki Kim Kardashian ile Kanye West 2014 yılında evlendi. Magazin basınının "Kim-ye" olarak adlandırdığı çiftin ikisi normal yollarla doğan, diğer ikisi de taşıyıcı anne tarafından dünyaya getirilen dört tane çocuğu bulunuyor.

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