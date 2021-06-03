Otomobil sahipleri dikkat: Hızla yayılıyor! Dizel ve benzilli araçlar...

Ve en büyük değişim de fiyatlarında oldu. 10 yıl önce saatte bir kilowatt enerji sağlayabilecek bir pilin fiyatı bin dolar civarındaydı. Bugün bu yüze düştü. Bu noktadan itibaren içten yanmalı motorla çalışan otomobillere kıyasla daha ucuz oluyorlar. Fakat Tyson, yakıt ve servis tasarruflarını da ekleyince pek çok elektrikli aracın zaten petrollülere kıyasla daha ucuza geldiğini söylüyor.