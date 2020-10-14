Otomobil sahipleri dikkat! Her an yangın çıkabilir

Dizel motorlu araçlar genelde yakıt tasarrufu nedeniyle tercih ediliyor. Standart benzinli 1.6 motora sahip araçlar 8-10 litre yakıt harcarken dizeller 6 litre civarında yakıt harcıyor. Bununla birlikte dizel otomobiller benzinlilere oranla biraz daha pahalıya satılıyor.
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Dizel otomobil kullananların korkulu rüyası ise Diesel Runaway! Yani motorun kendini öldürene kadar devir çevirip yanması. Sanayide ise bu duruma ‘ambeleye kalkmak’ deniliyor.
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Diesel Runaway olayı başlayan bir aracın motoru parçalanana kadar çalışır. Hatta bazı durumlarda yangına neden olup arabanın tamamının yanmasına neden olur.
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Diesel Runaway’in başlaması için motora fazladan yakıt gelmesi ya da motordaki yağın yakıt olarak kullanılması gerekir.
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Enjektörlerde oluşan bir sorun ortaya çıkması halinde fazla yakıtın yanma odasına gitmesi, yakıt pompasının olduğundan fazla yakıtı pompalaması, segmanlarda aşınma oluşmasından dolayı yağın yanma odasına girmesi, silindir kapağından yanma odasına yağ karışması Diesel Runaway’i başlatabilir.
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Bakımsız motorlarda bu durum daha çok gerçekleşiyor. Bakım yapılmayan ve yüksek kilometreye sahip motorlarda aşınma daha fazla gerçekleşiyor. Aşınma nedeniyle parçalar görevini yerine getiremiyor ve motora fazla mazot ya da olmaması gereken yağ karışımı gerçekleşiyor.
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TURBODAN YAĞ KAÇAKLARINA DİKKAT
Dizel araçlarda turbo neredeyse olmazsa olmazlardan biri. Turbosuz araçlardan verim alınmaması nedeniyle yeni nesil tüm dizel araçlar turbolu üretiliyor. Turbonun millerinin yağlanması da motorun mevcut yağıyla gerçekleşiyor.
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Yaklaşık olarak 200 bin devir çevirebilen turbolarda meydana gelen bir arıza motordaki yağın direkt olarak emme manifolduna aktarılmasına ve buradan da yanma odasına gönderilmesine neden oluyor. Motorin ile yağın arasında pek bir fark olmaması nedeniyle motor yağı da yakıyor ve durdurulmasının önüne geçilmesi çok zor dönem başlıyor.
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MOTOR YAĞINI FAZLA KOYMAYIN!
Diesel Runaway olayının gerçekleşmesi sadece araçtan kaynaklanmıyor. Bunun bir sebebi de motor yağının fazla konulmasından oluşuyor. Motor yağı her otomobil için belli miktarda konulmalı. Fazla konulan yağ, basıncı artırır ve haznede yüksek kalmasından dolayı motorun yanma odasına girmesine neden oluyor.
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Isınan yağın buharlaşmasından dolayı motorların emme manifoldunda kartel havalandırması bulunuyor. Bu havalandırma vasıtasıyla fazladan konulan ve ısınan yağ emme manifoldu vasıtasıyla motora karışabiliyor. Bu da Diesel Runaway’in başlamasına neden olabilir.
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DIESEL RUNAWAY NASIL DURDURULUR?
Diesel Runaway’e girmiş bir motoru durdurmanın üç yolu var. Birincisi yakıtı kesmek, ikincisi ise oksijeni kesmek, üçüncüsü en yüksek vitese almak.
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Yakıtı kesseniz de motor içindeki yağı da kullanabileceği için motoru durdurmanız zor olabilir. Yakıtı kesmek için ise yakıt filtresinden çıkan hortumu hızlıca çekmeniz yeterli.
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Bunun dışında motora giden havayı keserek de Diesel Runaway’in önüne geçebilirsiniz. Hava filtresi kutusunun olduğu yeri bulduğunuzda içine hava girmesini sağlayan bir delik mevcuttur.
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Bu deliği elinizle kapayabilir, bez tıklayabilirseniz motora hava gitmeyeceği için motor devri yavaşlayacak ve stop edecektir. Ayrıca arabanızda bulundurmanız gereken yangın tüpünü kullanarak hava girişine sıkmanız halinde motorun durmasını sağlayabilirsiniz.
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Bir başka müdahale yöntemi ise manuel vitesli dizel araçlarda vitesin en yükseğe takılıp aracın devrinin düşmesi beklenmeli ve bir süre sonra stop edeceği görülecektir.
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Bu durum debriyajınıza zarar verse de motorun yanmasından daha az maliyetle revizyonunu yaptırabilirsiniz.