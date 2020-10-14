Otomobil sahipleri dikkat! Her an yangın çıkabilir

Yaklaşık olarak 200 bin devir çevirebilen turbolarda meydana gelen bir arıza motordaki yağın direkt olarak emme manifolduna aktarılmasına ve buradan da yanma odasına gönderilmesine neden oluyor. Motorin ile yağın arasında pek bir fark olmaması nedeniyle motor yağı da yakıyor ve durdurulmasının önüne geçilmesi çok zor dönem başlıyor.