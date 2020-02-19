Otomobil alacaklara büyük fırsat! İşte krediye göre ödeme listesi

Otomobil almak isteyenler için fırsatlar devam ediyor. Kamu bankalarının düşük faizli kredi desteği otomotiv sektörüne katkı sağlıyor. Düşük faizle 36 ay vadeye kadar araba sahibi olmak mümkün hale geldi.
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Binek araçlarda 50-120 bin lira krediyi 18-36 ay vade aralığında yüzde 0.49 ile yüzde 0.69 faiz aralığından, ticari araçlarda ise 72-500 bin lira krediyi 36-60 ay vade aralığında yüzde 0.49-0.69 faizle kullanılabiliyor.
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Binek araçlarda Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais, Toyota, ticari araçlarda ise Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC, Mercedes, GAZ düşük faizli kampanyaya katılmış durumda.
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Kampanyadan yararlanmak için aracın bedelinin bir kısmını peşinat olarak verilmesi gerekiyor. Aracın satıldığı bayi kredi işlemlerini takip edebiliyor.
Kampanyanın son tarihi ise 31/03/2020.
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İşte çekeceğiniz krediye göre ödeyeceğiniz tutarlar