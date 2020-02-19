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GeriOtomobil Otomobil alacaklara büyük fırsat! İşte krediye göre ödeme listesi
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Otomobil
Haber Giriş: 19 Şubat 2020 - 14:26, /

Otomobil alacaklara büyük fırsat! İşte krediye göre ödeme listesi

Kamu bankaları sıfır otomobillerdeki kredi faizi avantajını Mart ayı sonuna kadar devam ettiriyor. Sıfır araba almak isteyenler yüzde 0.49 ile yüzde 0.69 oranında faizle kredi çekebiliyor.

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
1

Otomobil almak isteyenler için fırsatlar devam ediyor. Kamu bankalarının düşük faizli kredi desteği otomotiv sektörüne katkı sağlıyor. Düşük faizle 36 ay vadeye kadar araba sahibi olmak mümkün hale geldi.

2

Binek araçlarda 50-120 bin lira krediyi 18-36 ay vade aralığında yüzde 0.49 ile yüzde 0.69 faiz aralığından, ticari araçlarda ise 72-500 bin lira krediyi 36-60 ay vade aralığında yüzde 0.49-0.69 faizle kullanılabiliyor.

3

Binek araçlarda Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais, Toyota, ticari araçlarda ise Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC, Mercedes, GAZ düşük faizli kampanyaya katılmış durumda.

4

Kampanyadan yararlanmak için aracın bedelinin bir kısmını peşinat olarak verilmesi gerekiyor. Aracın satıldığı bayi kredi işlemlerini takip edebiliyor.

Kampanyanın son tarihi ise 31/03/2020.

5

İşte çekeceğiniz krediye göre ödeyeceğiniz tutarlar

Yüzde 0.49 faiz

50 bin lira kredi

18 ay vade

Aylık ödeme 2935 lira

6

60 bin lira kredi

18 ay vade

Aylık ödeme 3522 lira

7

70 bin lira kredi

18 ay vade

Aylık ödeme 4109 lira

8

80 bin lira kredi

18 ay vade

Aylık ödeme 4696 lira

9

90 bin lira kredi

18 ay vade

Aylık ödeme 5283 lira

10

100 bin lira kredi

18 ay vade

Aylık ödeme 5871 lira

11

120 bin lira kredi

18 ay vade

Aylık ödeme 7045 lira

12

Yüzde 0.49 faiz

50 bin lira kredi

36 ay vade

Aylık ödeme 1545 lira

13

60 bin lira kredi

36 ay vade

Aylık ödeme 1854 lira

14

70 bin lira kredi

36 ay vade

Aylık ödeme 2163 lira

15

80 bin lira kredi

36 ay vade

Aylık ödeme 2472 lira

16

90 bin lira kredi

36 ay vade

Aylık ödeme 2781 lira

17

100 bin lira kredi

36 ay vade

Aylık ödeme 3090 lira

18

120 bin lira kredi

36 ay vade

Aylık ödeme 3708 lira

19

Yüzde 0.69 faiz

50 bin lira kredi

18 ay vade

Aylık ödeme 3001 lira

20

60 bin lira kredi

18 ay vade

Aylık ödeme 3601 lira

21

70 bin lira kredi

18 ay vade

Aylık ödeme 4201 lira

22

80 bin lira kredi

18 ay vade

Aylık ödeme 4802 lira

23

90 bin lira kredi

18 ay vade

Aylık ödeme 5402 lira

24

100 bin lira kredi

18 ay vade

Aylık ödeme 6002 lira

25

120 bin lira kredi

18 ay vade

Aylık ödeme 7203 lira

26

Yüzde 0.69 faiz

50 bin lira kredi

36 ay vade

Aylık ödeme 1611 lira

27

60 bin lira kredi

36 ay vade

Aylık ödeme 1934 lira

28

70 bin lira kredi

36 ay vade

Aylık ödeme 2256 lira

29

80 bin lira kredi

36 ay vade

Aylık ödeme 2578 lira

30

90 bin lira kredi

36 ay vade

Aylık ödeme 2901 lira

31

100 bin lira kredi

36 ay vade

Aylık ödeme 3223 lira

32

120 bin lira kredi

36 ay vade

Aylık ödeme 3868 lira

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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