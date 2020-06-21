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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 21 Haziran 2020 - 08:07,

Otomobil alacaklar dikkat! Hepsi 150 bin TL'nin altında...

Türkiye'nin şu anda 150 bin TL'nin altında birinci el satışları gerçekleştirilen otomobillerin hangileri? İşte o liste...

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1VOLKSWAGEN
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VOLKSWAGEN

Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline / Fiyat: 143.400 TL

2RENAULT
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RENAULT

Symbol Joy 0.9 TCe 90 bg / Fiyatı: 110.900 TL

Clio Sport Tourer Joy 0.9 TCe 90 bg / Fiyatı: 113.900 TL

Clio Joy 0.9 TCe 90 bg / Fiyatı: 110.900 TL

Yeni Clio Joy 1.0 SCe 72 bg / Fiyatı: 129.523 TL

3TOYOTA
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TOYOTA

Yaris 1.0 Life / Fiyatı: 114.350 TL

4SUZUKİ
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SUZUKİ

Swift 1.2 GL AT 90 HP (Tek Renk) Otomatik Benzinli / Fiyatı: 138.900 TL

5SEAT
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SEAT

IBIZA 1.0 EcoTSI 115 HP DSG S&S / Fiyatı: 142.000 TL

6PEUGEOT
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PEUGEOT

301 ACTIVE 1.5 BlueHDi 100 hp / Fiyatı: 147.900 TL

7OPEL
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OPEL

Yeni Corsa 1.2 Benzinli MT-5 75 HP / Fiyatı: 135.800 TL

Astra Sedan Edition Plus 1.4 Benzinli MT-6 140 HP / Fiyatı: 146.800 TL

8NİSSAN
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NİSSAN

Nissan Micra 1.0 IG-T 100 düz vites Visia / Fiyatı: 135.730 TL

9MITSUBISHI
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MITSUBISHI

Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT / Fiyatı: 137.500 TL

10KİA
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KİA

Ceed HB Cool 1.4L Benzin Manuel 100 PS / Fiyatı: 149.500 TL

Stonic Cool 1.25L Benzin Manuel / Fiyatı: 139.000 TL

KİA Rio Cool 1.4L Benzin Otomatik 100 PS / Fiyatı: 138.300 TL

Picanto Live 1.0L Benzin - Otomatik / Fiyatı: 117.900 TL

11HYUNDAİ
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HYUNDAİ

İ20 1.2 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli) / Fiyatı: 129.211 TL

12HYUNDAİ
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HYUNDAİ

Elantra 1.6 MPI 6 İleri Düz Style (Benzinli) / Fiyatı: 148.800 TL

Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli) / Fiyatı: 116.551 TL

13CİTROEN
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CİTROEN

C3 FEEL 1.2 PureTech 110 HP S&S 6 İleri Manuel / Fiyatı: 133.000 TL

14CİTROEN
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CİTROEN

C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel / Fiyatı: 135.000 TL

15DACİA
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DACİA

Stepway Turbo 90 bg Easy-R Euro6D Temp / Fiyatı: 127.092 TL

16DACİA DUSTER
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DACİA DUSTER

Comfort 1.0 Tce 100 bg 4X2 / Fiyatı: 140.540 TL

17FİAT
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FİAT

EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP / Fiyatı: 103.900 TL

18FİAT
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FİAT

PANDA URBAN 1.2 69 HP / Fiyatı: 99.900 TL

19FİAT
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FİAT

500L Mirror 1.4 Fire 95 HP MT / Fiyatı: 139.900 TL

20FİAT
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FİAT

500 Popstar 1.2 Fire 69 HP MTA / Fiyatı: 133.900 TL

EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP / Fiyatı: 118.900 TL

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