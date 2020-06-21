Otomobil alacaklar dikkat! Hepsi 150 bin TL'nin altında...

Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline / Fiyat: 143.400 TLSymbol Joy 0.9 TCe 90 bg / Fiyatı: 110.900 TLClio Sport Tourer Joy 0.9 TCe 90 bg / Fiyatı: 113.900 TLClio Joy 0.9 TCe 90 bg / Fiyatı: 110.900 TLYeni Clio Joy 1.0 SCe 72 bg / Fiyatı: 129.523 TLYaris 1.0 Life / Fiyatı: 114.350 TLSwift 1.2 GL AT 90 HP (Tek Renk) Otomatik Benzinli / Fiyatı: 138.900 TLIBIZA 1.0 EcoTSI 115 HP DSG S&S / Fiyatı: 142.000 TL301 ACTIVE 1.5 BlueHDi 100 hp / Fiyatı: 147.900 TLYeni Corsa 1.2 Benzinli MT-5 75 HP / Fiyatı: 135.800 TLAstra Sedan Edition Plus 1.4 Benzinli MT-6 140 HP / Fiyatı: 146.800 TLNissan Micra 1.0 IG-T 100 düz vites Visia / Fiyatı: 135.730 TLYeni Space Star 1.2 INTENSE CVT / Fiyatı: 137.500 TLCeed HB Cool 1.4L Benzin Manuel 100 PS / Fiyatı: 149.500 TLStonic Cool 1.25L Benzin Manuel / Fiyatı: 139.000 TLKİA Rio Cool 1.4L Benzin Otomatik 100 PS / Fiyatı: 138.300 TLPicanto Live 1.0L Benzin - Otomatik / Fiyatı: 117.900 TLİ20 1.2 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli) / Fiyatı: 129.211 TLElantra 1.6 MPI 6 İleri Düz Style (Benzinli) / Fiyatı: 148.800 TLHyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli) / Fiyatı: 116.551 TLC3 FEEL 1.2 PureTech 110 HP S&S 6 İleri Manuel / Fiyatı: 133.000 TLC-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel / Fiyatı: 135.000 TLStepway Turbo 90 bg Easy-R Euro6D Temp / Fiyatı: 127.092 TLComfort 1.0 Tce 100 bg 4X2 / Fiyatı: 140.540 TLEGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP / Fiyatı: 103.900 TLPANDA URBAN 1.2 69 HP / Fiyatı: 99.900 TL500L Mirror 1.4 Fire 95 HP MT / Fiyatı: 139.900 TL500 Popstar 1.2 Fire 69 HP MTA / Fiyatı: 133.900 TLEGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP / Fiyatı: 118.900 TL