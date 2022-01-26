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Otogarda yasağı minibüsle deldiler, DHA kamerasına yakalandılar

#İstanbul#Otogar#Minibüs

İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle Valilik, şehirlerarası yolcu otobüslerinin çıkışlarını durdurdu. Ancak bazı fırsatçılar, yasağı minibüsle delmeye çalıştı. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda Edirne ve Tekirdağ'a kaçak olarak yolcu taşımaya çalıştılar, yolculuklar da DHA kamerasına yansıdı. Yolculuğu organize eden kişi, "Ceza bizim sorumluluğumuzda, siz düşünmeyin" derken, yolculuk edenler de çeşitli sebepler öne sürdü. Organizatör, ısrarlı sorulara ise tepki gösterdi ve "Sizi götürmüyorum" diye cevap verdi.

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6/13Otogarda yasağı minibüsle deldiler, DHA kamerasına yakalandılar
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#İstanbul#Otogar#Minibüs