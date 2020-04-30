Otogarda 'sahte seyahat belgesi' pazarlığı

Corona Virüs tedbirleri kapsamında seyahat etmek isteyen vatandaşların kaymakamlıklardan 'seyahat izin belgesi' alması gerekiyor. Gerekli şartları taşımadığı için belge alamayanlara ise bazı firmalar yolculardan istedikleri SGK dökümü ve ikametgah belgesi ile yüksek fiyattan bilet kesiyor. Yolcular, daha gidecekleri yere varmadan polis tarafından çevriliyorlar. Demirören Haber Ajansı (DHA) ekibi yolcuların izin belgesi olmadan nasıl yola çıktıklarını 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na giderek araştırdı.