Otobüslerde PCR testi zorunlu mu? Aşı olmayanlar otobüse binebilir mi?

OTOBÜSLERDE PCR TESTİ ZORUNLU MU? Şehirlerarası toplu taşıma araçlarına biniş öncesi aşısız veya aşısı tamamlanmamış kişiler için PCR testi istenmesi uygulaması başladı.



6 Eylül Pazartesi gününden itibaren aşı süreci tamamlanmayan veya aşısız olanlar için uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatleri için PCR testi zorunlu.



