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Haber Giriş: 06 Eylül 2021 - 17:15 | 

Otobüslerde PCR testi zorunlu mu? Aşı olmayanlar otobüse binebilir mi?

PCR testi zorunluluğu 6 Eylül itibari ile daha önce belirtilen alanlarda uygulamaya konuldu. Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulamaya konulan PCR testi zorunluluğunun detayları araştırılıyor. Uygulama aşı süreci tamamlanmayan veya aşısız olanları kapsıyor. Peki, otobüslerde PCR testi zorunlu mu? Aşı olmayanlar otobüse binebilir mi?

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Otobüslerde PCR testinin zorunlu olup olmadığı merak konusu haline geldi. 6 Eylül Pazartesi gününden itibaren aşı süreci tamamlanmayan veya aşısız olanlar için uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatleri için PCR testi zorunlu.

2OTOBÜSLERDE PCR TESTİ ZORUNLU MU

OTOBÜSLERDE PCR TESTİ ZORUNLU MU?

Şehirlerarası toplu taşıma araçlarına biniş öncesi aşısız veya aşısı tamamlanmamış kişiler için PCR testi istenmesi uygulaması başladı.

6 Eylül Pazartesi gününden itibaren aşı süreci tamamlanmayan veya aşısız olanlar için uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatleri için PCR testi zorunlu.

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PCR negatif test zorunluluğu istenilen alanlara (okul, sinema, tiyatro, konser vb.) girmek isteyen ya da şehirlerarası toplu taşıma araçlarını (uçak, tren, otobüs vb.) kullanacak olan kişiler; aşılama süreçlerinin tamamlanmış veya hastalığı geçirmiş kişi durumunda olup olmadığını Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kontrol ederek PCR negatif test raporu almaları gerekip gerekmediğini öğrenebilecek.

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