Otobüs seferleri ne zaman başlıyor? Firmalardan son dakika tarih açıklaması!
Bir süredir pandemi kararları doğrultusunda yasaklanan otobüs seferleri, 4 firmanın yaptığı ortak açıklamaya göre yeniden başlıyor. Ramazan Bayramında sokağa çıkma yasağı dolayısıyla rağbet görmeyen otobüs seferleri, pek çok vatandaşın da gündeminde yer alıyordu. Otobüs seferleri ne zaman başlayacak sorusu ile konuya yanıt arayan pek çok vatandaş, 4 firmanın yaptığı ortak açıklama ile bir nevi bu konuya cevap bulmuş oldu. İşte, otobüs seferleri için firmalardan son dakika açıklaması
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Otobüs seferleri için 4 firmadan ortak açıklamaya yapıldı. Bir süredir otobüs seferleri ne zaman başlayacak sorusuna cevap arayan vatandaşlar, 4 firmanın yaptığı açıklama ile konuya cevap bulmuş oldu.
Yeni Koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında hava, demir ve kara yolunda toplu ulaşım bir süreliğini durdurulmuştu.
2
Abone Ol
Normalleşme adımları kapsamında firmalar açılış tarihlerini açıklamaya başladı. Tüm bu gelişmelerin yanında Türkiye'nin 4 büyük otobüs firması seferlere başlayacağı tarihi 'mola bitti' şeklinde duyurdu. Türkiye genelindeki diğer otobüs firmalarının da aynı tarihlerde seferlere başlaması bekleniyor.
3
Abone Ol
BİLETLER HES KODUYLA ALINACAK
Pamukkale, Ulusoy, Metro ve Kamil Koç'tan yapılan açıklamada, "4 Haziran'da yola çıkıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
4
Abone Ol
Öte yandan bilet satış işlemleri yolcuların Covid-19 ile ilgili durumlarını tetkik etmek amacıyla Sağlık Bakanlığı bilişim sistemleri veri tabanı üzerinden Hayat Eve Sığar (HES) koduyla gerçekleştirilecek. Giriş çıkış yasağı olan iller için ise "seyahat izin belgesi" alınması da gerekiyor.