Otobüs seferleri ne zaman başlıyor? Firmalardan son dakika tarih açıklaması!

Otobüs seferleri için 4 firmadan ortak açıklamaya yapıldı. Bir süredir otobüs seferleri ne zaman başlayacak sorusuna cevap arayan vatandaşlar, 4 firmanın yaptığı açıklama ile konuya cevap bulmuş oldu.



Yeni Koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında hava, demir ve kara yolunda toplu ulaşım bir süreliğini durdurulmuştu.