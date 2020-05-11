Otobüs seferleri ne zaman başlayacak? Otogarlar ne zaman açılacak?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN YENİ GENELGE İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine şehir giriş ve çıkış tedbirlerine ilişkin genelge gönderdi.



Genelgede, tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum gibi yollarla çok hızlı bir şekilde bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla arttıran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamanın hayati önem taşıdığı hatırlatıldı.



Aksi halde virüsün yayılımının hızlanacağı, bunun da vaka sayısı ve tedavi gereksinimini artıracağı belirtilen genelgede, böylelikle vatandaşların hayatlarını kaybetme riskinin yükseleceği ve durumun toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacağı kaydedildi.



Daha önce valiliklere gönderilen genelgelerle sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak'a kara, hava ve deniz yoluyla yapılacak tüm giriş ve çıkışların 15 gün süreyle sınırlandırıldığı anımsatılan genelgede, kısıtlamanın bu gece yarısına kadar uzatıldığı hatırlatıldı.



Genelgede, vaka artış hızı, salgının etkilerindeki azalma, iyileşen vaka sayısında görülen artış, yoğun bakım ve solunum cihazına bağlı hasta sayısındaki azalma gibi olumlu gelişmeler ve ikinci dalga salgınla ortaya çıkabilecek olası riskler çerçevesinde büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak iline giriş ve çıkış kısıtlamasına yönelik tedbirlerin Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değerlendirildiği belirtildi.



