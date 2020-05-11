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Haber Giriş: 11 Mayıs 2020 - 12:04,

Otobüs seferleri ne zaman başlayacak? Otogarlar ne zaman açılacak?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan berber, kuaför, güzellik salonu, alışveriş merkezleri ile giyim eşyası, ayakkabı, çanta, zücaciye gibi ürünlerin satıldığı işletmeler itibaren kontrollü şekilde faaliyete geçecek. Bu gelişmenin ardından en çok merak edilen konulardan biri de otobüs seferlerinin yeniden ne zaman başlayacağında oldu. Peki, otobüs seferleri ne zaman başlayacak? Otogarlar ne zaman açılacak?

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Yaklaşık iki aydır yapılamayan otobüs seferleri, normalleşme adımları ile birlikte yeniden gündem oldu. Şehirler arası otobüs seferlerinin başlayacağı tarihi merak eden vatandaşlar, bu kapsamda yetkili kurumların son açıklamalarını sorguluyor. İşte, 'Otobüs seferleri ne zaman başlayacak?' sorusu hakkında tüm ayrıntılar...

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24 il için getirilen şehir giriş/çıkış kısıtlaması ile ülke genelinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar ve 20 yaş altındaki çocuk ve gençlerin sokağa çıkmalarına ilişkin kısıtlamalar (istisnalar hariç) devam ediyor.

3İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN YENİ GENELGE
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN YENİ GENELGE

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine şehir giriş ve çıkış tedbirlerine ilişkin genelge gönderdi.

Genelgede, tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum gibi yollarla çok hızlı bir şekilde bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla arttıran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamanın hayati önem taşıdığı hatırlatıldı.

Aksi halde virüsün yayılımının hızlanacağı, bunun da vaka sayısı ve tedavi gereksinimini artıracağı belirtilen genelgede, böylelikle vatandaşların hayatlarını kaybetme riskinin yükseleceği ve durumun toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacağı kaydedildi.

Daha önce valiliklere gönderilen genelgelerle sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak'a kara, hava ve deniz yoluyla yapılacak tüm giriş ve çıkışların 15 gün süreyle sınırlandırıldığı anımsatılan genelgede, kısıtlamanın bu gece yarısına kadar uzatıldığı hatırlatıldı.

Genelgede, vaka artış hızı, salgının etkilerindeki azalma, iyileşen vaka sayısında görülen artış, yoğun bakım ve solunum cihazına bağlı hasta sayısındaki azalma gibi olumlu gelişmeler ve ikinci dalga salgınla ortaya çıkabilecek olası riskler çerçevesinde büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak iline giriş ve çıkış kısıtlamasına yönelik tedbirlerin Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değerlendirildiği belirtildi.

4KISITLAMA 24 İLDE DEVAM EDİYOR
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KISITLAMA 24 İLDE DEVAM EDİYOR

Yapılan değerlendirmeler sonucu Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'ya hava, kara ve deniz yoluyla yapılacak giriş ve çıkış kısıtlamasının kaldırıldığı belirtilen genelgede, diğer 23 il ile Zonguldak'a yapılacak tüm giriş ve çıkışlar için getirilen kısıtlamanın ise devam ettirilmesi kararı alındığı kaydedildi.

Genelgede, geçmişte gönderilen genelgelerle çizilen çerçevede ilgili valilerce İl İdaresi Kanunu ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca bazı tedbir kararlarının alınması gerektiği belirtildi.

Bu kapsamda genelgede, büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van ile Zonguldak il sınırlarından toplu ulaşım ve özel araçlar dahil kara, hava ve deniz yoluyla yapılacak tüm giriş ve çıkışların bu gece yarısından 19 Mayıs 2020 salı günü saat 24.00'e kadar geçici olarak durdurulacağı ifade edildi.

5OTOBÜS SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK
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OTOBÜS SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Alınan karar çerçevesinde otobüs seferlerinin ne zaman normale döneceği henüz bilinmiyor.

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Konuyla ilgili ayrıntılar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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