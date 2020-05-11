Otobüs seferleri ne zaman başlayacak? Otogarlar ne zaman açılacak?

KISITLAMA 24 İLDE DEVAM EDİYOR
Yapılan değerlendirmeler sonucu Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'ya hava, kara ve deniz yoluyla yapılacak giriş ve çıkış kısıtlamasının kaldırıldığı belirtilen genelgede, diğer 23 il ile Zonguldak'a yapılacak tüm giriş ve çıkışlar için getirilen kısıtlamanın ise devam ettirilmesi kararı alındığı kaydedildi.
Genelgede, geçmişte gönderilen genelgelerle çizilen çerçevede ilgili valilerce İl İdaresi Kanunu ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca bazı tedbir kararlarının alınması gerektiği belirtildi.
Bu kapsamda genelgede, büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van ile Zonguldak il sınırlarından toplu ulaşım ve özel araçlar dahil kara, hava ve deniz yoluyla yapılacak tüm giriş ve çıkışların bu gece yarısından 19 Mayıs 2020 salı günü saat 24.00'e kadar geçici olarak durdurulacağı ifade edildi.