Gündem Haber Giriş: 22 Mayıs 2020 - 12:04 , 22 Mayıs 2020 - 12:04

Otobüs seferleri ne zaman açılacak?

Koronavirüs salgınını önleme tedbirleri kapsamında uygulanan seyahat kısıtlamaları, otobüs seferlerini de merak konusu yaptı. Uzun bir süredir kısıtlı yapılan otobüs seferlerinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, otobüs seferleri ne zaman açılacak?