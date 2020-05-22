Koronavirüs salgınını önleme tedbirleri kapsamında uygulanan seyahat kısıtlamaları, otobüs seferlerini de merak konusu yaptı. Uzun bir süredir kısıtlı yapılan otobüs seferlerinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, otobüs seferleri ne zaman açılacak?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Yaklaşık iki aydır yapılamayan otobüs seferleri, normalleşme adımları ile birlikte merak konusu oldu. Şehirler arası otobüs seferlerinin başlayacağı tarihi merak eden vatandaşlar, bu kapsamda yetkili kurumların son açıklamalarını sorguluyor. İşte, 'Otobüs seferleri ne zaman açılacak?' sorusunun yanıtı...
2
Abone Ol
İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine, 15 ile yönelik seyahat kısıtlamasının uzatıldığına ilişkin ek genelge gönderdi.
3
Abone Ol
Genelgede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısında, 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan şehir giriş-çıkış kısıtlamasına Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda devam edilmesinin kararlaştırıldığı aktarıldı.
4
Abone Ol
Bu kapsamda, Zonguldak ile büyükşehirler Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Van'a kara, hava ve deniz yolu ile giriş çıkışın durdurulması, bu geceden 3 Haziran Çarşamba gece yarısına kadar 15 gün süreyle uzatılacak.
5
Abone Ol
Kısıtlamaya yönelik daha önceki genelgelerle belirlenen usul, esas ve istisnalar bu sürede de geçerli olacak. Alınan karara uymayanlara idari para cezası verilecek, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise adli işlem yapılacak.
6
Abone Ol
OTOBÜS SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Alınan karar çerçevesinde otobüs seferlerinin ne zaman normale döneceği henüz bilinmiyor.