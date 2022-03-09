Otobüs seferleri iptal mi oldu? İstanbul’da otobüsler çalışıyor mu? İstanbul Valiliği açıklaması

OTOBÜS SEFERLERİ İPTAL Mİ OLDU?

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada otobüs seferlerinin iptal olduğu ile ilgili bir bilgi yer almadı. Sosyal medyada dolaşan ve ‘Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki şehirlerarası yolcu otobüslerinin çıkışlarının 9 Mart 2022 Çarşamba günü (bugün) saat 16.00'dan itibaren durdurulmasına, Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden kamyon ve tırların ilimize girişlerinin 9 Mart 2022 Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren kısıtlanmasına karar verildi.’ Maddeleri yer alan metin valilik tarafından yalanlandı. İşte İstanbul Valiliği tarafından yayımlanan kararların tamamı…