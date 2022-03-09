Otobüs seferleri iptal mi oldu? İstanbul’da otobüsler çalışıyor mu? İstanbul Valiliği açıklaması

İstanbul Valiliği tarafından Karla Mücadele Çalışmaları Basın Açıklaması yayımlandı. Otobüs seferlerinin iptal olup olmadığı bu açıklamanın ardından araştırılıyor. Açıklama içerisinde okullarda kar tatili olacağı, üniversitelerin eğitime ara vereceği gibi bilgiler yer aldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada sosyal medyada dolaşan ve otobüs seferlerinin iptal olduğu ile ilgili bilgi de yer alan metnin doğru olmadığı bildirildi.
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada otobüs seferlerinin iptal olduğu ile ilgili bir bilgi yer almadı. Sosyal medyada dolaşan ve ‘Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki şehirlerarası yolcu otobüslerinin çıkışlarının 9 Mart 2022 Çarşamba günü (bugün) saat 16.00'dan itibaren durdurulmasına, Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden kamyon ve tırların ilimize girişlerinin 9 Mart 2022 Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren kısıtlanmasına karar verildi.’ Maddeleri yer alan metin valilik tarafından yalanlandı. İşte İstanbul Valiliği tarafından yayımlanan kararların tamamı…
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 09.03.2022 tarihli toplantısında;
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden bugün saat 10.30’da alınan verilere göre 10 Mart 2022 Perşembe günü (Yarın) İstanbul için TURUNCU alarm verilmiştir. Öngörülen raporlar ve beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle;
10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren; İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları,
Kur’an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verilmesine,
İstanbul’da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,
Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.
Saygıdeğer hemşehrilerimizin karla mücadele konusunda alınan önlemlere verdikleri destek ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.