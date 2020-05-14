Otobüs seferleri başladı mı? Otobüs biletleri satışta mı, yollar ne zaman açılır?
Otobüs seferleri ne zaman başlayacak? sorusu, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi gündeme geldi. Corona virüsle mücadele kapsamında şehirler arası yolculuk yasağının başlatılmasının ardından, geçtiğimiz günlerde 16 ilde serbest seyahat dönemine geçildi. Şehir dışına çıkmayı planlayanların gözü, iki aydır yapılamayan otobüs seferlerinin, normalleşme adımları ile birlikte başlayacağı tarihe çevrildi. 15 büyükşehirde devam eden yolculuk yasağının kaldırılmasını bekleyenler, otogarlar ne zaman açılır sorusuna yanıt arıyor. Peki, Otobüs seferleri başladı mı? Otobüs biletleri satışta mı, yollar ne zaman açılır? İşte, otobüs seferlerinin başlayacağı tarihle ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Otobüs sefelerinin başlayacağı tarih çok sayıda kişinin araştırdığı konuların başında geliyor. Otobüs firmaları çalışıyor mu? Otobüs seferleri ne zaman başlayacak? soruları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 ilde şehirlerarası yasağın kaldırılmasına ilişkin son dakika yaptığı açıklama sonrası yoğunlukla sorgulanmaya başlandı. Normalleşme sürecinde giriş çıkış yasğaı kaldırılan illerde seyahat izin belgesi olmadan yolculuk yapılabilecek. Peki, otobüs seferleri ne zaman başlar? İşte, merak edilenler.
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OTOBÜS SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
15 il için getirilen şehir giriş/çıkış kısıtlaması ile ülke genelinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar ve 20 yaş altındaki çocuk ve gençlerin sokağa çıkmalarına ilişkin kısıtlamalar (istisnalar hariç) devam ediyor.
Alınan karar çerçevesinde otobüs seferlerinin ne zaman normale döneceği henüz bilinmiyor.
Konuyla ilgili ayrıntılar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon illerinde şehir seyahat kısıtlamaları 11.05.2020 Pazartesi günü saat 24.00’dan itibaren kaldırıldı.
Geçtiğimiz hafta yayımlanan genelgeye göre Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'da kara, hava ve deniz yoluyla giriş ve çıkış kısıtlaması kaldırılmıştı.
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ŞEHİRLER ARASI YOLCULUK YASAĞI DEVAM EDEN İLLER HANGİLERİ?
Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde ise şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasına devam edilecek.
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SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?
"Seyahat İzin Belgesi" başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Bu belge Alo 199 iletişim hattı üzerinden de talep edilebiliyor.Seyahat İzin Kuruluna iletilecek başvuru, kurul tarafından değerlendirmeye alınıyor.Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildirilecek.
Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul edilecek.
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KİMLER SEYAHAT İZİN BELGESİ ALABİLİR?
İçişleri Bakanlığı, araç giriş kısıtlamasına ilişkin istisnaları belirleyen ek genelgeyi valiliklere gönderdi. Uygulamaya ilişkin istisnalara yer verilen genelgede Seyahat İzin Belgesi alabilecek kişiler şu şekilde sıralandı:"- Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan veya önceden alınmış doktor randevusu, kontrolü olanlar..
- Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için seyahat edecek olanlar.
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- Ölüm nedeni Kovit-19 olanlar hariç 4 kişiyi geçmemek şartıyla cenaze nakil işlemine refakat edecek olanlar.
- Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyenler.- Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olanlar.
- Ceza infaz kurumlarından salıverilenler
- Yurt dışından geldikten sonra yerleştirildikleri Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolanlar."
- İzin belgesi özel araçlarda, yolcu sayısıyla sınırlı